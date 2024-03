Scontri Pisa: Elisabetta Canalis difende la Polizia

Pur abitando in America da tanti anni, Elisabetta Canalis ha detto la sua sugli scontri avvenuti a Pisa tra gli studenti e la Polizia. L’ex velina di Striscia la Notizia ha preso le difese delle forze dell’ordine.

Gli scontri di Pisa tra gli studenti e la Polizia continuano a far discutere. Le immagini dei ragazzi presi a manganellate per una semplice manifestazione pacifica hanno fatto il giro dei social e la popolazione appare equamente divisa: da un lato c’è chi difende gli studenti e dall’altro chi si schiera con le forze dell’ordine. A questa ultima ‘fazione’ appartiene Elisabetta Canalis.

Pur vivendo in America da anni, Elisabetta ha voluto dire la sua. Via social ha preso le parti della Polizia:

“Se non ci fosse la Polizia non potremmo neanche più uscire di casa. Ci sono uomini e donne che rischiano la vita per noi tutti i giorni con uno stipendio non certo proporzionato ai rischi che corrono. Ce lo dimentichiamo spesso…”.