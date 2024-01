La premier Giorgia Meloni ha affrontato un acceso scontro con Elly Schlein sulla questione sanitaria. Schlein ha accusato Meloni di scaricare le responsabilità, chiedendole se fosse al governo per risolvere i problemi degli italiani o per attribuire le colpe ad altri.

Meloni risponde alle critiche: “un implicito atto di stima”

La risposta di Meloni ha evidenziato la complessità della situazione finanziaria, sottolineando il buon compromesso raggiunto nonostante l’eredità negativa e la necessità di porre fine alla stagione dei soldi sprecati per le campagne elettorali. Meloni ha replicato alle critiche di Schlein riguardo al tetto alle assunzioni nella sanità, introdotto nel 2009. Ha sottolineato come il problema si sia stratificato in 14 anni, portando a contratti a termine e al fenomeno dei medici gettonisti. Meloni ha rifiutato di incolpare il passato, ma ha ringraziato implicitamente per la fiducia richiesta nel risolvere problemi non affrontati nei dieci anni precedenti.

Impegni per la Sanità: “obiettivo di superare il tetto di spesa”

La premier ha assicurato che il governo si sta occupando dei problemi nel settore sanitario, incluso il superamento del tetto di spesa sulle assunzioni del personale. Ha ribadito l’impegno per il diritto alla salute dei cittadini, annunciando un investimento di 2,4 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti sanitari con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa e preservare il lavoro nel settore.

Indennizzi per le stragi naziste

La questione degli indennizzi per le stragi naziste è stata affrontata da Meloni, che ha sottolineato la necessità di risarcimenti. Ha affermato che l’aumento del fondo nel 2023 dimostra la volontà del governo di affrontare la questione in modo appropriato, garantendo al contempo una verifica accurata da parte dell’Avvocatura dello Stato per rispettare la legge e le vittime.

Il capitolo Fiat: critiche e attenzione all’interesse Italiano

Meloni ha criticato le scelte passate del gruppo Fiat, sottolineando l’importanza economica e occupazionale dei marchi italiani. Ha evidenziato il coraggio di criticare scelte distanti dagli interessi italiani, citando la fusione che ha comportato un’acquisizione francese dello storico gruppo italiano. Meloni ha sottolineato la necessità di proteggere il patrimonio economico nazionale.