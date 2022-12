Fratelli d'Italia e Forza Italia si scontrano sullo scarico di responsabilità riguardo la proposta dello scudo fiscale per gli evasori

Braccio di ferro nella maggioranza.

Scarico di responsabilità tra Fratelli d’Italia e Forza Italia. Dopo la scelta di tenere fuori dalla manovra sulla legge di Bilancio 2023 lo scudo fiscale per gli evasori, il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso commenta la decisione, indicando il partito di Silvio Berlusconi come l’unico artefice dell’iniziativa.

Lo scontro tra versioni diverse

«È una richiesta di Forza Italia, una delle forze di maggioranza» commenta Urso. Diversa la versione fornita dal viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, di matrice filoberlusconiana: «La proposta sullo scudo nasce da uno studio interministeriale, promosso dal ministero dell’Economia e dal ministero della Giustizia», attribuendo un ruolo nella vicenda anche al ministero del Tesoro di Giancarlo Giorgetti e al suo viceministro Maurizio Leo (FdI).

E continua: «In una delle riunioni a cui ho partecipato assieme al collega del Mef Maurizio Leo, è stata esaminata la possibile estinzione dei reati per comportamento riparatorio: “Tu paghi il cento per cento di quel che devi pagare e, a fine corsa, se hai pagato tutte le rate unitamente a una sanzione ridotta, estingui i cosiddetti reati formali, ovvero i piccoli reati“. I due ministeri insieme hanno valutato: non è affatto un condono».

Giorgia Meloni prende tempo

In un clima che ha tutta l’aria di essere delicato, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni decide di rimandare di un giorno la sua partecipazione al programma Porta a Porta di Bruno Vespa: non andrà più oggi ma domani.