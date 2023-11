Il drammatico incidente stradale è avvenuto a Roma, in via Bufalotta, e ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 novembre. Due automobili si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo poi anche un terzo veicolo che era parcheggiato a bordo strada, non molto lontano dal grande raccordo anulare: il bilancio è di un morto e cinque feriti.

Incidente a Roma: un morto e cinque feriti

Il terrificante scontro ha avuto luogo intorno alle 15:45 di ieri, quando una Fiat Panda e una Nissan Micra si sono scontrate in via Bufalotta. Al momento, non si conoscono i dettagli della dinamica del sinistro, ma da quanto si apprende dovrebbe essersi trattato di uno scontro frontale. Ad avere la peggio, è stata la passeggera della Panda, una donna di 85 anni morta sul colpo. Ferita gravemente anche la 63enne che guidava quella macchina, mentre papà, mamma e i due bambini (tutti di origini filippine) che erano sulla Nissan hanno riportato leggeri danni. Le due auto, dopo lo schianto, sono finite a sbattere contro una Multipla parcheggiata a bordo strada e, fortunatamante, vuota in quel momento.

Incidente a Roma: le indagini

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Roma capitale con gli agenti del III gruppo Nomentano e il personale del 118. I poliziotti hanno bloccato la strada per ore per effettuare tutti i rilievi del caso e provare a fare luce sulle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.