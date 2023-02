Scontro tra due auto in provincia di Treviso: morta la 26enne Giorgia Pezzinato, ferita una 39enne

Scontro tra due auto in provincia di Treviso: morta la 26enne Giorgia Pezzina...

Un drammatico incidente stradale si è consumato a Mareno di Piave, in provincia di Treviso, la vittima è la 26enne Giorgia Pezzinato: ferita una 39enne.

Un drammatico incidente stradale si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato 11 febbraio 2023 a Mareno di Piave, in provincia di Treviso.

Nello scontro tra due auto, una ragazza di 26 anni ha perso la vita ed una donna di 39 anni è rimasta ferita. Ecco tutti i dettagli.

Treviso, gravissimo scontro tra due auto: morta una ragazza di 26 anni, ferita una 39enne

Un gravissimo incidente stradale si è consumato intorno alle ore 19.00 di sabato 11 febbraio 2023 a Mareno di Piave, in provincia di Treviso.

Due auto, una Citroen C3 e una 500L si sono scontrate lungo la via San Pio X.

Al volante della C3 c’era la vittima di quest’incidente, ossia la 26enne Giorgia Pezzinato, mentre a bordo della seconda auto viaggiava una donna di 39 anni di origini tunisine, che è rimasta ferita.

La dinamica dell’incidente e l’intervento dei soccorritori: tutti i dettagli

Non è ancora stata stabilita l’esatta dinamica dell’incidente, che ha spezzato la vita della giovane Giorgia Pezzinato, ciò che è certo è che l’impatto frontale tra le due auto è stato violentissimo.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi, pare che sia stata la Citroen C3 guidata dalla 26enne ad invadere la corsia opposta, ma le cause sono ancora tutte da accertare.

I soccorritori giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giorgia Pezzinato, tutti i tentativi di rianimazione messi in atto si sono rivelati vani. Mentre la donna di 39 anni che al momento dell’incidente era alla guida della 500L, è stata trasferita all’Ospedale Ca Foncello di Treviso.

Le parole del Sindaco di Mareno di Piave: “Ho visto una scena impressionante”

L’intera cittadina di Mareno di Piave è sconvolta per quanto accaduto, il Sindaco Giampietro Cattai, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’incidente, che sono state riportate da Today: