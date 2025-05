Negli ultimi tempi il Grande Fratello sta “sfornando” davvero tante coppie. Ecco che anche Amanda Lecciso, sorella di Loredana, ha trovato l’amore proprio grazie al reality show. Ecco chi è il suo nuovo fidanzato.

Amanda Lecciso ospite di Alfonso Signorini a “Boom!”

Amanda Lecciso, sorella di Loredana, compagna da ben 25 anni del noto cantautore Al Bano, è stata ospite di Alfonso Signorini a “Boom!“.

La Lecciso, durante l’ospitata, ha raccontato al conduttore del suo nuovo fidanzato, conosciuto proprio all’interno della casa del Grande Fratello. Amanda ha anche asserito che il lui in questione piace davvero tanto alla sua famiglia: “è un persona stupenda, è così come si è visto, è un persona diretta, ironica. E’ molto piacevole passare del tempo con lui. Ora siamo a Lecce.” Ma, di chi sta parlando Amanda Lecciso?

Scoppia l’amore dopo l’incontro al Gf, chi è il nuovo fidanzato di Amanda Lecciso

Dopo la fine del Gf è scoppiato l’amore tra due ex coinquilini, ovvero Amanda Lecciso e… Iago Garcia! L’attore, 45enne, è quindi il nuovo fidanzato di Amanda ,e i due, in questo momento, sono insieme in Puglia: “stiamo passando delle belle giornate in Puglia, anche per noi è una piccola vacanza meritata. Stiamo molto bene.“