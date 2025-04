Da giorni il mondo della televisione è in fermento: voci sempre più insistenti parlano di un possibile cambio al timone di Pomeriggio 5. Dopo una sola stagione, Myrta Merlino potrebbe lasciare la conduzione del popolare talk pomeridiano di Canale 5. Al suo posto, secondo alcune indiscrezioni circolate sui social, potrebbe arrivare Alfonso Signorini, volto noto e amatissimo del piccolo schermo.

Ma cosa c’è di vero dietro questo rumor?

La presunta sostituzione di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

Non è stato fatto soltanto il nome di Alfonso Signorini tra i possibili candidati alla conduzione di Pomeriggio Cinque, ma anche quello di Serena Bortone, secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Ex volto pomeridiano di Rai1, la Bortone aveva ottenuto buoni risultati in termini di ascolti con Oggi è un altro giorno. Va precisato, tuttavia, che si tratta soltanto di ipotesi, prive di conferme ufficiali.

Durante le sue recenti assenze dal programma, è stato Dario Maltese a sostituire Myrta. La conduttrice ha spiegato che la sua pausa è stata causata da problemi di salute, tra cui una patologia alla tiroide e una sinusite cronica.

Alfonso Signorini condurrà Pomeriggio 5? L’indiscrezione sui social

A proposito dell’ipotetico passaggio di testimone da Myrta Merlino ad Alfonso Signorini alla guida del programma, è stato lo stesso conduttore a smentire la notizia, intervenendo durante la puntata odierna di Boom, condotta da Grazia Sambruna.

“Io conduttore di Pomeriggio 5? Ma va là, sono tutte fandonie. Lo posso dire? Sono tutte balle. Tutte balle. Non condurrò Pomeriggio 5, assolutamente no. Myrta Merlino può stare tranquilla. Se in Italia si parlava di questo ho fatto bene ad andarmene in vacanza in Australia, non è assolutamente vero“.

Al momento, da parte di Mediaset non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, e all’interno dell’azienda regna la massima riservatezza su possibili movimenti in atto. Non resta che attendere per capire se la posizione di Myrta Merlino sia realmente a rischio, come ipotizzato da parte del pubblico, oppure no.