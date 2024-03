Myrta Merlino, a partire dalla stagione televisiva di settembre 2023, ha preso il posto di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Tuttavia, sembrerebbe esserci qualche cambiamento in vista in Mediaset per la conduzione del programma.

La conduzione di Myrta Merlino e il futuro di Pomeriggio Cinque

Da settimane sui portali giornalistici si parla del futuro della conduzione di Pomeriggio Cinque per la prossima stagione televisiva e i nomi ricorrenti sono due.

A prendere il posto di Myrta Merlino potrebbe essere Veronica Gentili, attuale conduttrice de Le Iene, o Cesara Buonamici, opinionista al Grande Fratello.

Le notizie di Dagospia sul passaggio di conduzione da Myrta Merlino a Cesara Buonamici

«La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura»

Dagospia informa anche sull’insuccesso di Myrta Merlino in merito agli ascolti:

«I dati di ascolto parlano chiaro, Pomeriggio 5 by Myrta Merlino prende costantemente schiaffi dalla Vita in diretta guidata dal tricologicamente irrisolto Alberto Matano. Ai piani alti di Mediaset ci si interroga sulla bontà della scelta della compagna di Marco Tardelli come tele-volto di accompagnamento al sonnellino post-prandiale».

La possibile conduzione di Veronica Gentili a Pomeriggio Cinque

Secondo TVBlog non sarà Cesara Buonamici a sostituire Myrta Merlino, ma Veronica Gentili:

«La vice direttrice del Tg5 resterebbe ben salda nel telegiornale principale di Mediaset e per la guida della prossima edizione di Pomeriggio 5 attualmente sarebbe in pole position Veronica Gentili, al momento ‘in prestito’ all’intrattenimento alle Iene»

Tuttavia, in un’intervista rilasciata al “Messaggero” la settimana scorsa, la stessa Veronica Gentili ha dichiarato:

«Se guiderei Pomeriggio 5 dopo Barbara e Myrta? Non è un format adatto a me».

Dunque, chi sarà la prossima conduttrice di Pomeriggio Cinque? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.