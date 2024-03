Alberto Matano asfalta Myrta Merlino: tra La vita in diretta e Pomeriggio 5 non c'è "concorrenza".

A partire dalla stagione televisiva 2023/2024, Alberto Matano si è ritrovato ad avere come sfidante negli ascolti Myrta Merlino. Il conduttore de La vita in diretta, a distanza di qualche mese dal debutto della collega su Canale 5, le ha lanciato una frecciatina.

Alberto Matano: frecciatina a Myrta Merlino

Dopo aver lottato per anni con Barbara D’Urso, Alberto Matano si è ritrovato ad avere come rivale Myrta Merlino. Il suo programma La vita in diretta, nonostante i cambiamenti di Mediaset, si è confermato come contenitore di punta della televisione italiana. Alberto, però, ha comunque sganciato una frecciatina alla Merlino.

Cosa ha detto Alberto Matano su Myrta Merlino?

In una recente intervista, pur non facendo il nome di Myrta Merlino o Pomeriggio 5, Alberto Matano ha sganciato una frecciatina al vetriolo. Il conduttore de La vita in diretta ha tuonato:

“Sapere che alle 17 una televisione su 4 è sintonizzata su Rai mi inorgoglisce. (…) Rispetto al passato, ho notato che siamo diventati ancora di più fonte di ispirazione per la concorrenza…”.

Alberto Matano: perché accusa Myrta Merlino di “ispirazione”?

Alberto Matano ha sottolineato che il suo programma è “fonte di ispirazione per la concorrenza” perché, negli ultimi mesi, Myrta Merlino e il suo staff hanno cercato di rubargli diversi ospiti. Non solo, La vita in diretta e Pomeriggio 5, stando a quanto sostengono i beninformati, si sono fatti la guerra anche per accaparrarsi i protagonisti dei servizi in diretta della cronaca nazionale.