Pomeriggio 5: Myrta Merlino fatta fuori da Cesara Buonamici

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, le redini di Pomeriggio 5 passeranno da Myrta Merlino a Cesara Buonamici. Sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia apprezzato la nuova versione del mezzobusto del Tg5 al GF e stia pensando di affidarle il programma pomeridiano di Canale 5.

Stando a quanto sostiene Dagospia, Cesara Buonamici sarebbe stata scelta come conduttrice di Pomeriggio 5 al posto di Myrta Merlino. Il cambio di guardia, ammesso che corrisponda a verità, dovrebbe avvenire a settembre 2024.

Sul portale di Roberto D’Agostino si legge:

“Inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituire Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5. La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura“.