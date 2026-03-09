Scopri le Giornate Fai di Primavera: itinerari, aperture e novità dell'evento

Il Fai apre 780 siti in 400 città il 21 e 22 marzo 2026: palazzi storici, edifici moderni, siti francescani e visite guidate curate da volontari e Apprendisti Ciceroni

Nel primo fine settimana di primavera il Fondo Ambiente Italiano (FAI) organizza la nuova edizione delle Giornate FAI di Primavera, manifestazione dedicata all’apertura straordinaria di beni culturali. L’iniziativa si svolge il 21 e 22 marzo 2026 e offre l’accesso a 780 luoghi in circa 400 città italiane.

Le visite sono a contributo libero e seguono percorsi tematici che mettono in relazione arte, architettura, storia e paesaggio. L’obiettivo dichiarato è valorizzare patrimoni spesso sconosciuti o poco accessibili, favorendo la conoscenza pubblica e la tutela del territorio.

Un patrimonio diffuso e l’impegno dei volontari

La manifestazione mette in evidenza il ruolo del FAI nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio nazionale. Circa 7.500 volontari delle delegazioni e dei gruppi e il contributo di 17.000 Apprendisti Ciceroni rendono possibili visite guidate e attività formative. Le persone accompagnano i visitatori attraverso storie, ambienti e dettagli spesso trascurati da uno sguardo frettoloso.

Questo impegno collettivo non si esaurisce nel weekend dell’evento. Si tratta di una rete educativa e operativa che opera durante tutto l’anno per conservare e raccontare i beni culturali e paesaggistici. Gli Apprendisti Ciceroni, ossia volontari formati per guidare il pubblico e illustrare il valore storico e artistico dei luoghi, rappresentano un presidio di conoscenza e partecipazione civica.

La continuità dell’attività volontaria sostiene interventi di manutenzione, progetti di comunicazione e iniziative didattiche. In prospettiva, il rafforzamento delle reti locali e la formazione permanente dei volontari sono indicati come elementi chiave per ampliare l’accesso e la fruizione del patrimonio.

Come partecipare e perché sostenere

Le visite si svolgono prevalentemente a contributo libero, con alcune aperture riservate agli iscritti e altre soggette a prenotazione. Il pubblico accede ai luoghi attraverso le reti locali e il coordinamento dei volontari, che gestiscono percorsi e turni di visita.

Le donazioni e le iscrizioni raccolte durante il weekend finanziano restauri, acquisizioni e percorsi formativi. Il meccanismo funziona come una catena di cura: ogni partecipante assume temporaneamente la custodia di un bene culturale e contribuisce alla sua conservazione. I proventi vengono destinati a progetti operativi e alla formazione continua dei volontari, con l’obiettivo di ampliare l’accesso al patrimonio.

Aperture emblematiche: dal classico al contemporaneo

A seguito dell’impiego dei proventi per progetti operativi e per la formazione dei volontari, il programma include aperture in sedi istituzionali e in spazi d’autore. A Roma si segnalano la Corte di Cassazione, il Palazzo della Cancelleria e palazzi d’artisti come il Palazzo Corrodi, aperto agli iscritti FAI. A Milano sono previste visite al Palazzo Turati, sede dell’Istituto Marangoni, e alla Torre Libeskind a CityLife, nota come “il Curvo” e accessibile fino all’ultimo piano previa prenotazione. Queste aperture illustrano la varietà dell’offerta: dalla sontuosità di sale affrescate alle prospettive contemporanee dei nuovi skyline urbani, con modalità di accesso differenziate a seconda del luogo.

Esempi dal territorio e visite speciali

Nel Nord, in Emilia-Romagna, si segnalano aperture al Complesso di San Giovanni in Monte a Bologna e al Castello di Guiglia a Modena. In Liguria sono previste visite alla storica Lanterna di Genova e alla Stazione Elicotteri della Marina Militare a Sarzana.

Al Sud, Napoli offre accessi guidati allo Stadio Diego Armando Maradona con percorsi sul campo. A Vasto riapre al pubblico il Palazzo d’Avalos dopo interventi di recupero. Ogni tappa illustra le funzioni storiche e le trasformazioni contemporanee dei luoghi.

Percorsi dedicati e ricorrenze culturali

Ogni tappa illustra le funzioni storiche e le trasformazioni contemporanee dei luoghi. Nell’edizione 2026 sono previste aperture specifiche per celebrare figure e temi culturali. È stato predisposto un itinerario diffuso per ricordare il 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, con aperture in otto regioni dedicate ai luoghi francescani. I percorsi valorizzano la spiritualità, l’eredità artistica e i contesti paesaggistici collegati al santo. Le visite intendono integrare memoria religiosa e gestione pubblica dei beni, favorendo percorsi di lettura del territorio in chiave commemorativa. Sono previste attività di mediazione culturale e interventi informativi per contestualizzare le fasi storiche e le trasformazioni recenti dei siti.

Formazione e narrazione: il valore degli Apprendisti Ciceroni

In continuità con le attività di mediazione previste nei siti, la formazione degli Apprendisti Ciceroni consolida il ruolo educativo delle visite. I giovani vengono istruiti per guidare il pubblico, alternando spiegazioni storiche, aneddoti e osservazioni tecnico-artistiche. Questo approccio trasforma ogni itinerario in un percorso di apprendimento e partecipazione.

Il modello promuove mediazione culturale come pratica educativa e strumento di cittadinanza attiva. Il FAI non si limita alla custodia dei beni: investe nella costruzione di competenze relazionali, comunicative e interpretative. La formazione favorisce inoltre il coinvolgimento attivo delle comunità locali e l’accessibilità del patrimonio.

Un invito alla scoperta

In continuità con la formazione degli Apprendisti Ciceroni, le Giornate FAI di Primavera confermano il ruolo di appuntamento chiave per l’esplorazione del patrimonio italiano. L’iniziativa apre palazzi, teatri, torri e conventi offrendo percorsi e narrazioni destinati a famiglie, appassionati e turisti. Partecipare significa sostenere progetti concreti di conservazione e contribuire alla tutela collettiva del patrimonio.

Per dettagli su aperture, orari e modalità di accesso è necessario consultare i canali ufficiali del FAI. Il programma indica i siti che richiedono prenotazione o accesso riservato agli iscritti, permettendo a visitatori e comunità locali di pianificare l’itinerario in modo organizzato.