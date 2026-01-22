Scopri Tutto sulla Sfida Bologna-Celtic in Europa League: Analisi e Previsioni

La sfida tra Bologna e Celtic si preannuncia ricca di emozioni e caratterizzata da una massiccia presenza di tifosi scozzesi appassionati.

La settimana si preannuncia intensa per i tifosi del Bologna, poiché giovedì 22 gennaio si svolgerà un importante incontro di Europa League contro il Celtic. L’appuntamento è fissato allo stadio Dall’Ara, dove la squadra di mister Italiano cercherà di conquistare punti preziosi per il prosieguo della competizione.

Situazione di classifica e obiettivi

Attualmente, il Bologna occupa la tredicesima posizione nel girone con un bottino di 11 punti, mentre gli scozzesi si trovano nelle retrovie, al ventiquattresimo posto con soli 7 punti. La squadra di O’Neill è consapevole che una vittoria è essenziale per mantenere vive le speranze di accesso ai playoff.

Le formazioni probabili

Entrambi gli allenatori hanno già delineato le probabili formazioni per la partita. Il Bologna si schiererà con un 4-2-3-1, con Skorupski tra i pali, supportato da Zortea, Casale, Heggem e Miranda in difesa. A centrocampo, Pobega e Freuler agiranno come frangiflutti, mentre Orsolini, Odgaard e Rowe avranno il compito di supportare l’unica punta Dallinga.

Dall’altra parte, il Celtic adotterà un 4-3-3, con Schmeichel in porta e una linea difensiva composta da Araujo, Scales, Trusty e Tierney. McGregor, Nygren ed Engels si occuperanno del centrocampo, mentre Yang, Maeda e Tounetki completeranno l’attacco.

Dove seguire la partita

Per coloro che desiderano assistere alla partita, Bologna-Celtic sarà trasmessa in diretta su Sky, specificamente sul canale Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Calcio (canale 252). In alternativa, è possibile seguire la partita in streaming tramite Sky Go e Now.

Preparativi per l’arrivo dei tifosi scozzesi

Con l’attesa di circa 3000 tifosi scozzesi, la questura di Bologna ha predisposto un piano di sicurezza per garantire un evento sereno. Le autorità sono già attive per monitorare gli arrivi presso gli aeroporti del Centro-Nord, con particolare attenzione agli spostamenti verso la città.

Fan Zone e misure di sicurezza

Per accogliere i tifosi del Celtic, è stata allestita una Fan Zone presso il Dopolavoro Ferroviario in via Serlio. Questa area sarà un punto di ritrovo per i supporter, con food truck, servizi dedicati e concerti dal vivo, creando un’atmosfera festosa prima dell’incontro.

Il piano di sicurezza prevede un incremento del personale delle forze dell’ordine, con un totale di 300 unità mobilitate il giorno della partita. I controlli si concentreranno sul rispetto di un’ordinanza comunale che vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto.

Il momento della partita e il deflusso

Il giorno dell’incontro, si prevede un aumento della vigilanza, soprattutto nel pomeriggio, quando avrà luogo la Fan Walk. Questo evento vedrà i tifosi scozzesi muoversi in corteo dai Giardini di Villa Cassarini fino allo stadio, scortati dalle forze dell’ordine.

Al termine della partita, il piano di sicurezza continuerà a operare per garantire un deflusso ordinato e sicuro dei tifosi, con particolare attenzione agli spostamenti verso le stazioni ferroviarie e gli aeroporti. La collaborazione tra le autorità e le forze dell’ordine sarà cruciale per il successo dell’evento.