Un viaggio unico nella Città Eterna

Il nuovo podcast “Roma Felix”, lanciato da Avvenire, offre un’opportunità unica di esplorare la Città Eterna attraverso un itinerario inedito. Questo progetto, realizzato con il supporto di Italo, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, si propone di promuovere la cultura e la storia di Roma, portando alla luce luoghi spesso trascurati dai turisti.

Disponibile su Avvenire.it e su tutte le piattaforme podcast, il programma si articola in cinque puntate che invitano gli ascoltatori a scoprire l’anima profonda di Roma.

Un racconto che intreccia storia e spiritualità

“Roma Felix” è scritto e condotto dai giornalisti Stefania Falasca e Giuseppe Matarazzo, che guidano gli ascoltatori in un viaggio che unisce la storia cristiana a quella urbana e popolare della capitale. Ogni episodio esplora luoghi significativi, dalle strade e basiliche legate al primo Apostolo Pietro, fino ai vicoli caratteristici e alle catacombe sotterranee. Questo percorso immersivo non solo racconta la storia di Roma, ma invita anche a riscoprire le tracce di una città affascinante e misteriosa, spesso invisibili agli occhi dei più.

Testimonianze e documenti sonori di valore

Il podcast si arricchisce di documenti sonori e inserti d’archivio che offrono una prospettiva unica sulla storia e la spiritualità dei luoghi trattati. Tra gli ospiti di prestigio figurano monsignor Gianfranco Basti, fra Calogero Favata, e il cardinale Gianfranco Ravasi, che condividono le loro conoscenze e esperienze. Ogni episodio è un’opportunità per ascoltare voci autorevoli che restituiscono la profondità storica e spirituale di Roma, rendendo l’ascolto un’esperienza coinvolgente e formativa.

Un progetto editoriale di qualità

La cura editoriale del podcast è affidata a un team di giornalisti di Avvenire, tra cui Alessandro Saccomandi e Chiara Vitali, che hanno lavorato per garantire un prodotto di alta qualità. La grafica è curata da Massimo Dezzani, mentre il sound design è realizzato da Daniele Bertinelli, contribuendo a creare un’atmosfera immersiva che accompagna gli ascoltatori in questo viaggio attraverso la storia e la spiritualità di Roma. “Roma Felix” non è solo un podcast, ma un invito a scoprire e riscoprire la bellezza e la complessità della capitale italiana.