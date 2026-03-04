Scossa di terremoto a Ragalna: valore provvisorio 4.5 e profondità ridotta

Una forte scossa è stata registrata alle pendici dell'Etna con epicentro a Ragalna e profondità superficiale; le autorità hanno avviato verifiche senza segnalazioni di danni

I fatti

AGGIORNAMENTO ORE 07:05:10. La provincia di Catania è stata interessata la mattina del 04-03-2026 da una scossa sismica percepita da numerosi residenti della zona etnea.

Sul posto i nostri inviati confermano la segnalazione anche in centri limitrofi. L’evento è stato avvertito distintamente ad Augusta e in altre località della provincia di Siracusa.

Dettagli tecnici

Secondo la Sala Operativa dell’INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la magnitudo provvisoria è compresa tra 4.1 e 4.6, con una stima definitiva iniziale di 4.5.

L’evento è stato registrato alle 07:05:10, ora italiana. L’origine e l’epicentro sono in fase di verifica da parte dei tecnici dell’INGV.

Dove si è verificato il sisma e le caratteristiche principali

L’origine e l’epicentro sono in fase di verifica da parte dei tecnici dell’INGV. Sul posto i nostri inviati confermano che la localizzazione automatica ha indicato un punto a pochi chilometri da Ragalna, alle pendici dell’Etna.

La Sala Operativa ha fornito le coordinate: latitudine 37.6520 e longitudine 14.9200. L’ipocentro è stato rilevato a una profondità molto ridotta, intorno ai 3,8-4 km.

Un ipocentro così superficiale riduce l’attenuazione delle onde sismiche.

La situazione si evolve rapidamente: équipe tecniche monitorano l’area per eventuali repliche e per verificare danni a strutture e infrastrutture.

Intervalli di magnitudo e primo riscontro tecnico

AGGIORNAMENTO ORE: le prime stime sono state diffuse come intervallo tra 4.1 e 4.6 a causa della variabilità delle misure automatiche. La Sala Operativa di Catania ha quindi aggiornato il valore, riportando una magnitudo locale (ML) pari a 4.5. Queste procedure seguono la prassi operativa: la fase iniziale si basa su dati immediati elaborati da algoritmi automatici. Le revisioni successive integrano controlli manuali e dati aggiuntivi per affinare la stima.

Sul posto i nostri inviati confermano che le équipe tecniche continuano il monitoraggio per identificare repliche e valutare eventuali danni a strutture e infrastrutture. Le autorità scientifiche manterranno aggiornamenti non appena saranno disponibili verifiche strumentali complete.

Impatto sul territorio e prime reazioni istituzionali

AGGIORNAMENTO ORE: la scossa è stata avvertita su un’ampia area, dalle pendici etnee alla provincia di Siracusa. Sul posto i rapporti ufficiali non segnalano, al momento, danni a persone o cose. I vigili del fuoco di Catania hanno reso noto di non aver ricevuto richieste di intervento collegate al sisma. Diversi sindaci hanno disposto verifiche preventive per accertare l’integrità degli edifici pubblici e privati nelle ore successive all’evento. Le autorità locali e scientifiche mantengono aggiornamenti in merito e le verifiche strumentali proseguiranno nelle prossime ore.

Provvedimenti locali e precauzioni

AGGIORNAMENTO ORE: le autorità locali e scientifiche mantengono aggiornamenti; le verifiche strumentali proseguiranno nelle prossime ore.

Il sindaco di Belpasso ha disposto la chiusura temporanea delle scuole per permettere ispezioni strutturali e garantire la sicurezza degli studenti. Altri comuni dell’area etnea hanno avviato controlli analoghi e valutano sospensioni temporanee dell’attività scolastica per ispezionare gli edifici pubblici.

Sul posto i nostri inviati confermano che le verifiche sono concentrate su solai, murature portanti e impianti che potrebbero essere danneggiati. Le operazioni saranno coordinate con le autorità competenti e la Protezione civile regionale; è previsto un aggiornamento con esito delle verifiche non appena disponibili.

Cosa è importante sapere dopo una scossa

La popolazione interessata dalla scossa deve sapere chi e cosa sta intervenendo. Le autorità locali e i servizi di emergenza hanno attivato i protocolli previsti per eventi sismici con ipocentro superficiale. Le procedure includono raccolta di segnalazioni, sopralluoghi mirati e verifiche strumentali per valutare danni e rischi.

È fondamentale seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e le indicazioni dei soccorsi. I canali istituzionali restano la fonte primaria per aggiornamenti e prescrizioni di sicurezza. Si sconsiglia la condivisione di notizie non confermate, che possono ostacolare le operazioni di soccorso e generare allarme. È previsto un aggiornamento con l’esito delle verifiche non appena le autorità renderanno disponibili i dati.

Indicazioni per la popolazione

AGGIORNAMENTO ORE — In caso di scosse successive le autorità invitano a mantenere la calma e a verificare l’incolumità di familiari e vicini. Sul posto i nostri inviati confermano che, se necessario, è opportuno allontanarsi da edifici visibilmente danneggiati e spostarsi in aree sicure all’aperto. Si raccomanda di conservare un kit di emergenza aggiornato e di conoscere le vie di fuga dell’abitazione o del luogo di lavoro.

Le segnalazioni di danni devono essere inoltrate esclusivamente attraverso i canali ufficiali indicati dalle autorità locali e dai servizi di emergenza. Le verifiche tecniche e le valutazioni sulle ripercussioni continueranno nelle prossime ore; i riferimenti ufficiali restano le comunicazioni dell’INGV, dei vigili del fuoco e delle amministrazioni comunali interessate. La situazione si evolve rapidamente: è previsto un aggiornamento con l’esito delle verifiche non appena le autorità renderanno disponibili i dati.