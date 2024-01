Scossa di terremoto in Giappone: immagini sconvolgenti catturate dalla webcam

Scossa di terremoto in Giappone: immagini sconvolgenti catturate dalla webcam

Scossa di terremoto in Giappone: immagini sconvolgenti mostrate dalla webcam

Il Giappone è stato colpito da una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.5 che ha causato un impatto devastante, specialmente nella prefettura di Ishikawa. Le immagini, riprese da una webcam, mostrano in modo impressionante il momento preciso in cui la terra ha tremato intensamente a Noto.

Le immagini sconvolgenti della webcam

Il video della webcam ha catturato il terribile momento in cui la scossa sismica ha colpito la costa centro-occidentale del Giappone. La provincia di Ishikawa è stata una delle zone maggiormente interessate dal sisma, con ripercussioni gravi e danni visibili. Le immagini provenienti da Noto nella prefettura di Ishikawa sono state recentemente diffuse, rivelando la forza imponente del terremoto. La tremenda agitazione della terra è chiaramente visibile nella ripresa della webcam, mostrando la paura e il caos generati da questa catastrofe naturale.

I danni a Noto

I danni alla città sono stati significativi, con numerose abitazioni danneggiate o distrutte a Noto e nella prefettura di Ishikawa. L’emergenza ha generato una reazione di preoccupazione e solidarietà, sia a livello nazionale che internazionale, mentre si cerca di valutare l’estensione completa dei danni causati dal sisma. Le riprese della webcam non solo mettono in evidenza la potenza distruttiva di un terremoto di questa portata, ma sottolineano anche l’importanza di un tempestivo allarme tsunami e delle misure di evacuazione per proteggere le persone nelle aree a rischio.