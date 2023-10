Scuola: approvata proposta di legge contro la violenza negli istituti

Nella giornata di ieri, la Camera dei Deputati ha espresso un unanime sostegno alla proposta di legge contro la violenza negli istituti scolastici, con un risultato sorprendente: 150 voti favorevoli, nessun contrario e 107 astenuti.

Migliorare l’ambiente scolastico

L’iniziativa, che ora passerà al vaglio del Senato, è stata accolta con grande interesse da parte dell’opinione pubblica, dei docenti, dei genitori e degli studenti, in quanto mira a migliorare la sicurezza e il clima all’interno delle scuole italiane.

Misure mirate per contrastare la violenza nelle scuole

La proposta di legge prevede una serie di misure mirate a contrastare la violenza nel contesto scolastico, riconoscendo l’importanza di creare un ambiente sicuro e rispettoso per gli insegnanti, il personale scolastico e gli studenti stessi. Tra i principali punti salienti di questa proposta, spicca l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Questo organismo sarà incaricato di monitorare e analizzare le situazioni di violenza e di mettere in atto strategie efficaci per prevenire episodi futuri. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione si impegnerà a condurre campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte a studenti, insegnanti e famiglie, con l’obiettivo di promuovere il rispetto reciproco e la comprensione tra tutti gli attori del mondo scolastico. Una Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti dei professori sarà istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo problema e coinvolgere la società nella costruzione di un ambiente educativo più sicuro e accogliente.

Pene più severe per genitori e alunni

Un altro aspetto chiave della legge riguarda l’inasprimento delle pene per coloro che aggrediscono un insegnante. Secondo il nuovo provvedimento, chi si macchia di tale reato potrebbe affrontare una pena fino a 7 anni e mezzo di reclusione. In particolare, viene prevista un’aggravante per i genitori che aggrediscono un professore, riconoscendo la grave responsabilità che i genitori dovrebbero avere nel promuovere il rispetto per l’autorità dei docenti. Inoltre, gli alunni con più di 14 anni che commettono atti di violenza nei confronti degli insegnanti saranno sottoposti a pene più severe.