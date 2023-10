Due studenti di Bari sono stati sospesi per aver utilizzato una pistola giocattolo contro l’insegnante Pasquale Pellicani il 29 settembre; l’incidente, come riporta tg24.sky.it, è avvenuto all’interno dell’istituto Romanazzi.

Consiglio di classe: la decisione della sospensione

Uno dei ragazzi ha portato la pistola in classe, mentre l’altro, un 17enne, l’ha puntata contro il docente, causandogli un grande spavento al petto. L’insegnante ha scelto di non presentare denuncia.

Il consiglio di classe si è riunito in via straordinaria e ha deciso di sospendere i due studenti per due settimane. La competenza per l’eventuale espulsione spetta al consiglio d’istituto.

La scelta sarà ratificata e trasmessa alle famiglie degli studenti coinvolti in modo formale.

Lo spavento causato al docente

La sequenza degli eventi in questione si è verificata durante il cambio dell’orario, quando il docente ha fatto il suo ingresso in una classe composta da studenti del quarto anno.

Secondo quanto riportato, uno degli alunni avrebbe preso una pistola giocattolo che apparteneva a un suo compagno e, in un gesto impetuoso, si sarebbe avvicinato al docente, sparando al petto con la pistola giocattolo e provocando nel docente un forte spavento.

“Ho avuto un forte spavento” – racconta il professore – “Non riuscivo a capire se la pistola era vera o falsa, poi ho sentito bruciore al petto”.