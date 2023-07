Il ministro dell’Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara, ha lanciato una proposto per andare incontro alle necessità dei genitori che lavorano. La sua proposta è quella di tenere le scuole aperte anche durante l’estate.

Scuole aperte anche d’estate: la proposta del ministro Valditara

La proposta del ministro dell’Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara, è quella di tenere le scuole aperte anche d’estate, su base volontaria, per andare incontro alle necessità delle famiglie di lavoratori. “Stiamo aumentando il tempo scuola sia con i tutor sia con Agenda Sud. E ci mettiamo dei soldi” ha dichiarato a La Stampa. “Stiamo già lavorando per venire incontro alle famiglie che giustamente chiedono aiuto. L’idea è quella di garantire ai ragazzi la possibilità di recuperare o potenziare le loro competenze, facendo in modo che, anche in piena estate, ci siano spazi di approfondimento, studio, formazione” ha dichiarato il ministro. La proposta di Valditara è di tenere le scuole aperte anche d’estate, su base volontaria, per “le famiglie di lavoratori che ne fanno richiesta, perché il problema c’è e non è certo secondario“.

Scuole aperte anche d’estate, Valditara: “Concentrarci sulle scuole elementari e medie”

Per andare incontro alle nuove esigenze “dovremo concentrarci di più sulle scuole elementari e medie, perché è in quella fascia d’età che bisogna sostenere maggiormente le famiglie. Ma i progetti ci sono già e sono i più diversi: si fa orientamento, anche per le materie Stem, ci sono percorsi di potenziamento delle competenze di base, poi lingue, laboratori, digitale, sport, arte, cittadinanza“. Inoltre, “c’è il fondo europeo CARE, che promuove azioni di coesione per i rifugiati e per fornire sostegno di emergenza alle persone in fuga dall’Ucraina“. Secondo Valditara “bisognerà continuare in questa direzione e il prossimo anno i soldi stanziati dovrebbero aumentare significativamente“. Il ministro ha spiegato che la scuola che ha in mente deve essere a misura di studente.