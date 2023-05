Fra mal di pancia sull’attuazione del Pnrr e caro affitti la loro oggi è una delle voci che si sente di più ed arriva quindi il piano di Giuseppe Valditara per docenti e scuole: casa e stipendi migliori. Le esigenze della categoria e le soluzioni allo studio del ministro di Istruzione e Merito sono in agenda, per ora dei media. Ha detto il ministro Valditara: “Dobbiamo cercare di trovare le risorse per valorizzare gli stipendi di tutti i docenti”.

Il piano di Valditara per docenti e scuole

Perciò a suo parere “occorre trovare incentivi per le aree più disagiate o di frontiera affinché non ci sia la fuga di docenti. Penso anche a un piano della casa per pubblici dipendenti e insegnanti in particolare”. Insomma, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara non vuole farsi scappare migliaia di professionisti di mano e lo ha spiegato bene intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega a Milano.

“I dati sulle fughe dalla Lombardia sono evidenti”

E in chiosa ha detto: “Quando leggo che ci sono 17mila insegnanti in fuga dalla Lombardia… sono dati che emergono con evidenza”. Poi la chiosa: “Tuttavia i nostri del ministero sono ancora più drammatici. In alcune zone c’è una scopertura del 32% di docenti“.