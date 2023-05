Molte scuole resteranno chiuse nella giornata di sabato 20 maggio a causa del maltempo che non accenna a dare tregua all’Italia. L’instabilità climatica che ha travolto la Penisola ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un’allerta meteo rossa per l’Emilia-Romagna e allerte meteo arancioni e gialle nel resto del Paese. Di seguito, tutti i dettagli sui comuni che hanno stabilito la chiusura degli istituti scolasti di ogni ordine e grado.

Scuole chiuse sabato 20 maggio 2023: l’elenco dei comuni

Non si placa l’impetuosa ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia e sta devastando con la sua furia l’Emilia-Romagna. Se la situazione nella Regione appare sempre più critica anche dopo l’ennesima allerta meteo rossa proclamata dalla Protezione Civile, è stato riferito che nubifragi e temporali continueranno a intensificarsi su tutto il territorio nazionale.

In virtù delle allerte meteo e del maltempo provocato dal ciclone, i sindaci di molti comuni hanno deciso di firmare ordinanze per disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Simili iniziative sono state adottate non solo in Emilia-Romagna, che al momento risulta essere la Regione più colpita da rovesci e temporali, ma anche da Marche e Basilicata.

Scuole chiuse sabato 20 maggio 2023 per maltempo in Emilia-Romagna: i comuni

In considerazione della situazione climatica e dell’allerta meteo rossa disposta per l’Emilia-Romagna, molti sindaci hanno firmato ordinanze con le quali hanno disposto la chiusura delle scuole.

In particolare, per quanto riguarda la Regione guidata dal presidente Stefano Bonaccini, tra i comuni dell’Unione Romagna Faentina le scuole rimarranno chiuse da sabato 20 fino a martedì 23 maggio a:

· Brisighella, in provincia di Ravenna;

· Casola Valsenio, in provincia di Ravenna;

· Castel Bolognese, in provincia di Ravenna;

· Cervia, in provincia di Ravenna;

· Faenza, in provincia di Ravenna;

· Riolo Terme, in provincia di Ravenna;

· Solarolo, in provincia di Ravenna.

Scuole chiuse anche a Ravenna per la giornata di sabato 20 maggio mentre hanno riaperto a Bologna venerdì 19 maggio. Nel comune di Forlì, le scuole rimarranno chiuse lunedì 22 solo nei quartieri più devastati dall’alluvione, come riferito dall’ordinanza del sindaco Gian Luca Zattini. Il documento esclude Cava, Romiti, Villafranca, San Martino in Villafranca, San Benedetto e Roncadello, luoghi nei quali la riapertura verrà stabilita nelle prossime ore. A Cesena, gli istituti scolatici saranno chiusi sabato 20 maggio mentre riapriranno lunedì 22 a Castel San Pietro.

Stop alle lezioni anche in Calabria e Piemonte

Sabato 20 maggio, le scuole rimarranno chiuse anche al di fuori dell’Emilia-Romagna. A disporre la chiusura degli edifici scolastici a causa del maltempo, in particolare, in Calabria e in Piemonte. Entrambe le Regioni saranno in allerta meteo arancione.

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari, inclusi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche che si trovano sul territorio cittadino per la giornata di sabato 20 maggio.

I medesimi provvedimenti sono stati adottati anche a Reggio, a Crotone, a Vibo Valentia e nei comuni della provincia Nicotera, Arena, Serra San Bruno, San Calogero, Gerocarne. Le amministrazioni comunali, inoltre, hanno consigliato ai cittadini “la massima prudenza, soprattutto nel pomeriggio e nella serata di domani”.

Per quanto riguarda il Piemonte, le scuole superiori rimarranno chiuse sabato 20 maggio a Mondovì, dove il torrente Ellero è notevolmente cresciuto nelle ultime ore, e a Saluzzo. “Ci attendiamo accumuli importanti in poche ore”, ha dichiarato il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni. “Ci potrebbero essere frane, smottamenti, cedimenti, alberi spezzati e cadute di rami. Bisogna evitare tutti gli spostamenti non strettamente necessari, sia in auto che a piedi. Le scuole superiori, pertanto, che hanno lezione al sabato, saranno chiuse”.