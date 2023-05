Allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di sabato 20 maggio 2023: per l’Emilia-Romagna, resta rossa.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata di sabato 20 maggio 2023 che riguarderà tutta l’Italia: l’allerta sarà ancora una volta rossa per l’Emilia-Romagna. Cinque Regioni, invece, saranno in allerta arancione mentre altre 11 in gialla.

Maltempo in Italia: precipitazioni da sparse e diffuse su tutta la Penisola

L’ondata di maltempo causata da un’ampia area depressionaria che persiste sulla Penisola non accenna a placarsi. Nei prossimi giorni, infatti, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, si assisterà a un ulteriore e diffuso peggioramentodelle condizioni meteorologiche. Sono attese, infatti, piogge e temporali anche di forte intensità su tutto il Paese che interesseranno soprattutto il Nord-Oves, la Sardegna ed estreme Regioni meridionali. È previsto, poi, anche un riforzo dei venti dai quadranti sud-orientali.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, il Dipartimento della Protezione Civili ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo rossa sabato 20 maggio 2023

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni metereologiche avverse di sabato 20 maggio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa per buona parte dell’Emilia-Romagna. Cinque Regioni italiane, invece, dovranno fare i conti con un’allerta meteo arancione mentre altre undici dovranno affrontare un’allerta meteo gialla. Per quanto riguarda l’allerta arancione, riguarderà alcuni settori di Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Calabria e Sicilia. In giallo, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e parte di Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna e Valle d’Aosta.

Un rinforzo del maltempo è stato osservato già a partire dal tardo pomeriggio di venerdì 19 maggio e si è connotato con venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti sud-orientali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Campania. Possibili anche mareggiate lungo le coste esposte. Sabato 20, ci saranno forti rovesci e temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Sardegna, in estensione a Campania, Calabria e Sicilia, localmente anche molto abbondanti. Non si escludono, infine, grandinate e frequente attività elettrica.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.