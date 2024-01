Una comoda sdraio da giardino permette di goderci appieno il giardino, il cuore verde della nostra casa. Il mercato offre diverse opzioni ma Smart Arredo Design si distingue per soluzioni innovative ed eleganti. In questo articolo, illustriamo quali sono i modelli e i materiali migliori e come scegliere la sdraio perfetta.

Il giardino è il cuore verde della nostra casa, uno spazio dove la natura si fonde con il design, creando un’oasi di relax e tranquillità. E cosa c’è di meglio di una comoda sdraio da giardino per godersi appieno questo angolo di paradiso? Il mercato offre diverse opzioni ma Smart Arredo Design, specializzata in mobili salvaspazio, si distingue per soluzioni innovative ed eleganti per arredare gli spazi esterni. Insieme a loro scopriremo quali sono i modelli e i materiali migliori e come scegliere la sdraio perfetta.

Sdraio da giardino: la differenza tra comodità e stile

la sedia sdraio

La sedia sdraio, un’icona di design, è ergonomicamente concepita tenendo conto della curva naturale del corpo umano e progettata per fornire un sostegno ottimale e ridurre la tensione muscolare. Lo schienale regolabile e la facilità di trasporto la rendono, oltre che comoda, anche versatile e adatta a diverse attività. Smart Arredo Design propone molti modelli pieghevoli, tra cui le innovative “zero gravity”, che permettono di bloccare lo schienale e il poggiapiedi nella posizione desiderata per personalizzarne completamente la forma.

Il lettino

Il lettino prendisole è una versione della sdraio dalla struttura più allungata e permette di distendersi completamente. Può essere dotato di un poggiatesta regolabile e, in alcuni casi, di un sistema di regolazione dell’altezza delle gambe. Il telaio, come per le sdraio, è spesso composto in alluminio o acciaio. Il lettino può presentare una seduta imbottita o in tessuto traspirante, l’importante è che offra un sostegno ergonomico e una piacevole sensazione al contatto con la pelle. Rispetto ad altre sedute, alcuni modelli offrono la possibilità di regolare l’inclinazione anche delle gambe e personalizzare così la posizione dell’intero corpo.

Materiali di qualità per una sdraio perfetta

La scelta dei materiali per la realizzazione di una sedia sdraio è determinante poiché influenza direttamente la durata, il comfort e l’estetica del prodotto. Smart Arredo Design propone solo sdraio da giardino realizzate con materie prime di alta qualità che contribuiscono a una migliore resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, e garantiscono una soddisfacente esperienza di relax all’aperto nel corso degli anni.

Vediamo pregi e difetti dei materiali:

Sdraio in legno

Il legno dona un tocco elegante e caldo all’arredo del giardino. La manutenzione però va fatta regolarmente per preservare la brillantezza del materiale. Modelli come lo sdraio da giardino TeakOnMe offrono non solo comfort ma anche una grande versatilità. Si tratta infatti di uno sdraio da esterno in teak indonesiano che può essere anche una chaise longue chiudibile.

Sdraio in metallo

Il metallo, soprattutto l’alluminio, è una scelta resistente e leggera che però poco si addice ad un ambiente rustico. Le sedie sdraio in metallo di Smart Arredo Design sono trattate con vernice a polvere per una maggiore impermeabilità e resistenza alla ruggine. Ideali per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

Sdraio in rattan

Il rattan è una fibra naturale di cui viene prodotta anche una versione sintetica, il polyrattan. Le sdraio in rattan sono realizzate spesso con tonalità naturali e aggiungono un tocco di rustica eleganza agli spazi esterni. Il rattan artificiale è impermeabile e resistente al sole, ideale per poter lasciare i mobili all’aperto senza preoccupazioni. La struttura intrecciata tuttavia rende più complicata una pulizia approfondita.

Come scegliere la sdraio perfetta

La scelta della sdraio perfetta dipende dalle proprie esigenze e dall’ambiente che si vuole creare in giardino. Le sdraio non sono solo elementi di arredo, ma veri e propri alleati per creare un giardino accogliente e funzionale. Vanno considerati la praticità di soluzioni salvaspazio e trasformabili, la durata del materiale e l’impatto estetico. Smart Arredo Design, leader nel settore degli arredi intelligenti per gli spazi esterni, mette a disposizione non solo moltissimi prodotti di alta qualità ma anche una vasta gamma di opzioni per adattarsi a ogni gusto.

Smart Arredo Design: oltre la semplice sdraio

