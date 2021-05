Sea Eye 4 verso Palermo: a bordo 415 migranti, tra cui 150 minori

La Sea Eye 4, nave di una Ong tedesca, sta trasportando 415 persone di cui 150 minori e si trova nella zona di Terrasini.

Si trova al largo della zona di Terrasini (Palermo) in acque internazionali, la Sea Eye 4, nave di un’Ong tedesca che, al largo della Libia, ha soccorso 415 migranti di cui 150 minori. L’imbarcazione starebbe ancora attendendo il via libera per lo sbarco ancora non concesso.

Eppure in queste ultime ore sono diversi gli allarmi lanciati come ad esempio quello della stessa Sea Eye che ha chiesto nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio che si proceda agli sbarchi quanto prima. “Abbiamo bisogno di un rifugio sicuro adesso!”, ha scritto Sea Eye su Twitter.

Ich beharre darauf, der #SEAEYE4 einen sicheren Hafen zuzuweisen, um die Gesundheit der geretteten Schiffbrüchigen zu gewährleisten. #Palermo ist bereit, sie aufzunehmen. Verzögerungen können ihr Leben gefährden, was auf unserem Gewissen lastet. https://t.co/qbyWL53cO2 — Leoluca Orlando (@LeolucaOrlando1) May 19, 2021

Sea Eye 4 Palermo, l’imbarcazione è ancora in attesa dell’autorizzazione

Sono ore critiche queste per la Sea Eye 4 che è ancora in attesa di poter sbarcare in un porto sicuro che possa accogliere i 415 migranti. Stando a quanto appreso l’imbarcazione ora nella zona di Terrasini in provincia di Palermo si trova a 30 miglia dal capoluogo.

Manca dunque ancora l’autorizzazione anche se il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, con un post su Twitter scritto in lingua tedesca, si è detto pronto ad accogliere gli oltre 400 migranti.

“Palermo è pronta ad accoglierli. I ritardi possono mettere a rischio le loro vite, il che grava sulla nostra coscienza” – precisa il Sindaco di Palermo aggiungendo inoltre come sia importante dare un rifugio sicuro ai migranti al fine di “garantire la salute dei naufraghi salvati”.

Sea Eye 4 Palermo, le parole della Ong

Nel frattempo l’Ong Sea Eye con un post pubblicato su Twitter, ha mandato un appello agli Stati membri della UE affiché i 415 migranti possano trovare protezione: “Perché ci vuole così tanto tempo per darti il ​​benvenuto nella sicurezza? Abbiamo bisogno di un rifugio sicuro adesso!”.

Non meno dure invece le parole del responsabile dell’imbarcazione Sea Eye 4 Gorden Isler che sempre su Twitter ha dichiarato: “Il Sea Eye 4 ha raggiunto le acque al largo di Palermo. Temiamo che i soccorsi dovranno trascorrere una quarta notte sulla nave. Lo sbarco non è stato ancora approvato per la Sea Eye. Non ci deve essere alcun blocco! Più di 400 sopravvissuti hanno bisogno di un rifugio sicuro!”.

Sea Eye 4 Palermo, la rabbia dell’ammiraglio Nicola De Felice

L’ufficiale della Marina Militare italiana Nicola De Felice con un post su Facebook si è scagliato contro la Germania invitandola ad organizzarsi affinchè i migranti vengano portati a Berlino: “Sea Eye 4 dirige a Palermo. Che la Germania organizzi a sue spese un ponte aereo e se li porti a Berlino come da regolamento Ue di Dublino!”.