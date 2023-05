Sea Star: l’estate elettronica 2023 parte dalla Croazia

Venerdì 19 e sabato 20 maggio 2023 Sea Star darà il via di fatto alla stagione estiva europea dei festival con protagonista la musica elettronica

Venerdì 19 e sabato 20 maggio 2023 le spiagge della laguna di Stella Maris ad Umago (Croazia) e il cristallino Mare Adriatico costituiranno una volta di più uno scenario perfetto per la quinta edizione di Sea Star! Il tutto supervisionato, coordinato e prodotto dal team del festival EXIT e con una lineup di grande livello formata dall’attesissima band The Prodigy, l’autore di hit multiplatino Robin Schulz ed una serie di star nazionali ed internazionali quali Indira Paganotto, Mahmut Orhan, Daria Kolosova, Etapp Kyle, Senidah, Hiljson Mandela, Krankšvester e tanti alti ancora!

Sea Star Festival fa parte della famiglia di EXIT festival e lo scorso anno è stato il primo festival croato dopo due anni di pausa forzata. Sin dalla sua prima edizione del 2017, Sea Star ha ospitato più di cento star e superstar nazionali ed internazionali, quali Wu-Tang Clan, Cypress Hill, Fatboy Slim, Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Amelie Lens, Sven Väth, Hurts, Paul van Dyk, Ofenbach e tanti altri ancora. La quinta edizione di Sea Star, che di fatto darà il via alla stagione estiva dei festival, venerdì 19 e sabato 20 maggio 2023 porterà con sé una serie di artisti top nel resort di Stella Maris ad Umago (Croazia), che si trova o meno di 50 chilometri di distanza stradale da Trieste. Quattro gli stage previsti: Tesla Main Stage, Nautilus Arena, Electric Waves and Silent Octopus.

Venerdì 19 maggio 2023

Venerdì 19 maggio 2023 Sea Star presenta Robin Schulz, uno dei più importanti hitmaker mondiali, insieme al maestro Mahmut Orhan, gli eroi della trap Senidah e Hiljson Mandela, I grandi set b2b di Daria Kolosova & Etapp Kyle, Marko Nastić & Dejan Miličević, DJ Jock & Shipe e Tim Urbanya & Alessio, oltre a Joker Out, Nika Turković, Dzipsii, Vanillaz e a quanto in programma sullo stage Electric Waves con a capo Ilija Rudman.

Sabato 20 maggio 2023

Sabato 20 maggio 2023 il Tesla Main Stage è pronto a dare il benvenuto a The Prodigy, giganti dell’electro-punk, alla superstar techno Indira Paganotto, ai miglior artisti locali trap quali Krankšvester, Grše, 30Zona, Fox & Surreal, Ružno pače, Podočnjaci, Miach, Micka Lifa, TTM, Masayah, Thicc Boi, At The Spot and RNB Confusion Sound System, così come Ian F e Marcelo saranno gli headliner dello stage Electric Waves.

Questa edizione di Sea Star darà di fatto il via all’estate dei festival. Sea Star si svolgerà ad è Umago, la città dalle strade accoglienti e sinuose, ubicata sulla costa occidentale della Croazia e dotata di un clima tipicamente mediterraneo. Umago è una delle mete istriane più predilette dai turisti, Si trova soltanto a 12 chilometri dal confine sloveno e soltanto a 35 da quello italiano.

Sea Star si svolge nello splendido resort di Stella Maris, capace di ospitare sino a 20/25mila visitatori. I due stage principali sono Tesla Stage e Nautilus Arena e sono collocati all’interno dell’ATP Stadium: sono assai avanzati dal punto di vista strutturale e tecnologico, forti dello stesso team di produzione che sovraintende alla celeberrima Dance Arena del festival EXIT.

Ticket in vendita a questo link: seastarfestival.com

Crediti foto d’apertuta: Sea Star photo team