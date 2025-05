Le indagini sulla morte di Liliana Resinovich si sono arricchite, nelle ultime ore, di una svolta legata alle accuse della Procura di Trieste nei confronti di Sebastiano Visintin. La nuova tesi ha portato ad una ricostruzione dei fatti effettuata dal pm Iozzi, contenuta in una richiesta, a carico di Sterpin, di incidente probatorio.

Con un epilogo estremamente diretto: “Visintin aggredì e soffocò Liliana Resinovich”.

Per l’accusa Liliana Resinovich fu uccisa dal marito “nel parco dell’ex ospedale psichiatrico”. In quel luogo, il parco di San Giovanni di Trieste, alcuni sanitari raccontarono di aver visto un uomo con la barba bianca, con indosso abiti scuri e con in mano una torcia accesa, aggirarsi all’alba del 5 gennaio; in quella zona sarebbe successivamente, stato rinvenuto il corpo di Liliana. Visintin risulta al momento irreperibile ma 20 ore fa ha postato sulla sua pagina Facebook. Gli ultimi aggiornamenti.

Omicidio Liliana Resinovich: Visintin irreperibile dopo le accuse

Dove si trova Visintin? Dopo le accuse mosse dalla Procura di Trieste dell’uomo si sono, almeno per ora, perse le tracce. Ma fino al giorno prima ha continuato a postare sui social. Questo fino a quando è arrivato l’esito dell’incidente probatorio richiesto in ordine all’assunzione della testimonianza dell’amico di Liliana, Claudio Sterpin. Richiesta depositata, come segnalato da Il Piccolo, alla gip del Tribunale di Trieste Flavia Mangiante lo scorso 21 maggio. E che ha portato a conclusioni, da parte dei pm, legate alla presunta colpevolezza, nell’omicidio della Resinovich, di Visintin.

Nell’ultimo post sui social risalente ad una ventina di ore fa Sebastiano Visintin ha pubblicato una foto che ritrae la moglie, proprio come fatto anche nei giorni e selle settimane precedenti mostrando attimi di vita della donna o della coppia impressi in diversi scatti risalenti a vari periodi della loro relazione. Da quel momento in poi nessun segnale o dichiarazione da parte sua.