La Cina spiega che sono sonde meteo ma Washington non ci sta: secondo pallone spia cinese nei cieli sudamericani, il generale Ryder parla alla CNN

Sarebbe stato avvistato in queste ultime ore un secondo pallone spia cinese nei cieli sudamericani, si valutano gli effetti di un abbattimento anche dopo la replica di Pechino che aveva spiegato come fosse una sonda per studi meteo.

Poche ore fa il portavoce del Pentagono ha spiegato che ci sono segnalazioni che arrivano dall’America Latina. Il primo individuato ieri aveva sorvolati i cieli del Montana, dove ci sono silos nucleari.

Secondo pallone spia cinese, ipotesi abbattimento

E il maggior generale Pat Ryder alla Cnn non ha detto solo questo. Ha spiegato l’alto ufficiale Usa: “Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altro pallone spia cinese è in transito sui cieli dell’America Latina”.

Da quanto scrivono i media non è chiaro esattamente quale Paese latino-americano stia sorvolando, ma secondo l’Ansa che ha ripreso quelle analisi “non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti”.

Le valutazioni di Usnorthcom e Nasa

Dal canto suo il Northern Command degli Stati Uniti (Usnorthcom) si sta coordinando intanto con la Nasa. Per cosa? Lo scopo è determinare quanto ampio sarebbe il raggio di caduta dei detriti se il pallone-spia cinese in volo sugli Usa dovesse essere abbattuto.

Questa ultima notizia ha solo veste di indiscrezione riferita da alcuni insider del Pentagono alla Cnn.