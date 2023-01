Sei bambini e una donna vivevano in una cantina da mesi: arrestato il padre

In Austria un uomo 54enne è stato arrestato per aver aggredito due assistenti sociali che volevano interrogarlo: nascondeva sei bambini e una donna

Villaggio austriaco di Obritz.

Il complottista britannico Tom Landon è stato arrestato per aver aggredito due assistenti sociali con dello spray al peperoncino. L’uomo 54enne è membro del movimento di estrema destra Reichsburge.

Landon voleva sfuggire all’interrogatorio

Negazionista dell’Olocausto, i due assistenti sociali volevano interrogarlo in merito alla segnalazione fatta da alcuni residenti, preoccupati per aver sentito voci di bambini provenire dalla cantina dell’abitazione dell’uomo. E avevano sentito bene. Dopo aver preso in custodia Landon, gli agenti si sono recati nel seminterrato di casa sua e hanno trovato sei bambini (di età compresa tra i 6 mesi e i 7 anni) – di cui l’uomo sarebbe il padre – e una donna di 40 anni.

Sembra non esserci stato alcun maltrattamento

Dopo che è stato stabilito che il fatto «non rappresentava alcun rischio per i bambini», l’uomo è stato rilasciato su cauzione, mentre sono ancora in corso le indagini. Stando a quanto dichiarato dal portavoce della polizia Stefan Loidl, i piccoli, che erano «in buone condizioni di salute e non sono stati trascurati», sono ora stati affidati ai servizi sociali. In effetti, non ci sarebbe motivo di pensare che i bambini siano stati maltrattati: un vicino ha dichiarato alla polizia di averli visti passeggiare per il villaggio circa due settimane prima e «tutto sembrava normale».