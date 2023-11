Selvaggia Lucarelli commenta la rissa tra Mammucari e Caprarica

Selvaggia Lucarelli ha commentato la rissa sfiorata a Ballando con le Stelle tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. La giudice si è schierata con lo storico, definendolo un “uomo perbene“.

La quasi rissa scoppiata dietro le quinte di Ballando con le Stelle tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica continua a far discutere. A dire la sua la giudice Selvaggia Lucarelli che, via social, si è schierata dalla parte dello storico. La giornalista gli ha espresso solidarietà, descrivendolo come un “uomo perbene“.

Le parole di Selvaggia Lucarelli sulla lite a Ballando

Selvaggia ha condiviso un articolo che parla della rissa tra Mammucari e Caprarica e ha aggiunto:

“Antonio Caprarica è un uomo perbene, solidarietà”.

La Lucarelli non ha aggiunto altro, ma le sue parole sono bastate a confermare la lite dietro le quinte di Ballando con le Stelle tra Teo e Antonio.

Selvaggia Lucarelli pro Caprarica e contro Mammucari

Selvaggia è chiaramente pro Caprarica e contro Mammucari. Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la Lucarelli ha così commentato l’avventura di Teo nello show di Rai1: