Selvaggia Lucarelli ha prontamente criticato Ilary Blasi per il lancio del suo primo libro. A detta della giornalista, l’ennesima mossa della conduttrice somiglia ad una “operazione mediatica alla Lady D“.

Nelle scorse ore, Ilary Blasi ha annunciato l’uscita del suo primo libro. Si intitola Che stupida e parlerà della sua storia d’amore con Francesco Totti, finita dopo 20 anni a causa di un tradimento di lui. La conduttrice, non contenta di quanto sviscerato con il documentario Unica, ha deciso di svelare qualche dettaglio in più. La mossa non è piaciuta a Selvaggia Lucarelli, che ha sganciato una frecciatina.

La frecciatina di Selvaggia Lucarelli a Ilary Blasi

Via Instagram, Selvaggia ha detto la sua sul libro di Ilary, paragonandola a Lady Diana. Un commento breve, ma d’impatto. A didascalia di una foto della copertina dell’autobiografia della Blasi, la Lucarelli ha scritto:

“Comincia a sembrare un’operazione alla Lady D, molto anni ’90”.

Perché Selvaggia ha paragonato Ilary a Lady D?

Selvaggia Lucarelli sostiene che il libro di Ilary non sia altro che l’ennesima mossa di una strategia di attacco mediatico nei riguardi di Totti. Il paragone con Lady D nasce dal fatto che la principessa triste, nel corso della famosa intervista con il giornalista Andrew Morton, svelò moltissimi retroscena sulla Royal Family. Le sue parole gettarono gravi ombre su Carlo, sulla Regina e su tutte le rigide regole da seguire a Buckingham Palace. A detta della giornalista, la Blasi starebbe facendo la stessa cosa.