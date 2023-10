Selvaggia Lucarelli: i rapporti con l’ex suocero Adriano Pappalardo

In che rapporti sono Selvaggia Lucarelli e Adriano Pappalardo? L’ex suocero della giurata di Ballando con le Stelle ha rotto il silenzio, svelando anche perché non ha mai accettato di partecipare allo show danzante di Rai1.

Da tempo lontano dal mondo della televisione, Adriano Pappalardo si è raccontato un po’ a Il Messaggero. Il cantante ha spiegato che è soddisfatto della vita che sta conducendo, incentrata soprattutto sulla sua musica, e non si pente di aver detto addio alla tv. Una domanda sull’ex nuora Selvaggia Lucarelli è d’obbligo: in che rapporti sono?

Adriano, senza giri di parole, ha dichiarato:

Pappalardo ha candidamente ammesso che i rapporti con Selvaggia sono normali. Il passato è passato, ed è sempre la madre di suo nipote Leon.

Considerando che i rapporti con la Lucarelli sono civili, come mai non ha mai accettato di partecipare a Ballando con le Stelle? Pappalardo ha dichiarato:

“Non accetterei mai. E non perché in giuria c’è Selvaggia Lucarelli, mamma di mio nipote Leon, ma perché non mi piace essere giudicato, anche se già so di non saper ballare. Solo se mi offrissero 400 mila euro, andrei e mi lancerei anche in un tango argentino. Altrimenti non se ne parla. Per l’Isola dei Famosi guadagnai solo 30mila euro”.