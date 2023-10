Selvaggia Lucarelli replica a Fedez: "Il nemico è chiunque osi non adularlo"

Selvaggia Lucarelli ha replicato con una serie di stories a quanto affermato su di lei da Fedez durante la sua ultima intervista a Che Tempo Che Fa.

Selvaggia Lucarelli contro Fedez

A Che Tempo Che Fa Fedez ha parlato dell’importanza della salute mentale e, per finire, si è rivolto a una “giornalista che non è più giornalista” che lo avrebbe preso di mira definendolo – a suo avviso impropriamente – un narcisista patologico. In molti hanno compreso che il messaggio del rapper fosse riferito a Selvaggia Lucarelli, e nelle ultime ore lei stessa ha replicato scrivendo nelle sue stories: “Lui usa interviste così, portandosi il discorsetto sul nemico da casa. Il nemico, nella sostanza, è chiunque osi non adularlo”, e ancora: “Il tutto mi ha stupita per due motivi: il primo è che non ho capito cosa avessi a che fare io con una sua intervista sulla salute mentale. La seconda è che evidentemente il tentativo di shitstorm su di me era fallito miseramente, il che racconta bene cquanto la gente abbia imparato a conoscere il suo metodo”. La giornalista è tornata a replicare alle parle del rapper scrivendo:

“Ovviamente l’intendo di Fedez è molto semplice: in una fase non molto felice del sentiment del pubblico nei suoi confronti, utilizza come sempre il potere della vittima, e cioè: raccontare che soffro e che mentre soffro c’è chi mi tratta male. Cerca così di ottenre due risultati: suscitare empatia in un momenti in cui le persone hanno iniziato a capire chi è, e aizzare la folla contro chi critica la vittima. Io sono la sua spina nel fianco, me ne rendo conto. E lo sono perché è circondato da adulatori, giornalisti compresi, per cui da narcisista qual è soffre anche l’idea che ci sia UNA persona a criticarlo. Cioè non sono l’unica a dire il vero, ma mi soffre di più per sono nel suo regno, i social”. Fedez replicherà alle sue parole? Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più.