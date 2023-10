Fedez, la stoccata a Selvaggia Lucarelli: "Mi aspetto che si esprima in maniera diversa"

Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Fedez ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute e ha lanciato una frecciatina contro Selvaggia Lucarelli.

Fedez: la stoccata a Selvaggia Lucarelli

Tra Fedez e Selvaggia Lucarelli non corre buon sangue e più volte, i due, se ne sono detti di tutti i colori via social. Nelle ultime ore il rapper è stato intervistato a Che Tempo Che Fa, e non ha perso occasione per scagliare una frecciatina contro la giornalista, che tempo fa l’ha definito pubblicamente un “narcisista patologico”.

“Una giornalista che ora non è più giornalista (la Lucarelli infatti non è più iscritta all’ordine, ndr) mi ha definito narcisista patologico. Ecco da una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole, mi aspetto che su alcune cose come la salute mentale si esprima in maniera diversa”, ha dichiarato il rapper, senza fare direttamente il nome della Lucarelli. Da Fazio il rapper ha parlato soprattutto della tematica che gli è più a cuore in questo momento, ossia la salute mentale. “La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo. E di quanto una ferita ha bisogno di essere curata. Mi ha poi fatto capire ancor più il tema della salute mentale che è un’emergenza concreta”, ha affermato, e ancora: “Non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita nuovamente”.