Selvaggia Lucarelli: “Fedez ha la stampa a suo favore”

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare di Fedez, sottolineando che il rapper ha la "stampa a suo favore".

Selvaggia Lucarelli, dopo le ennesime critiche rivolte a Fedez sui social, è tornata a parlare di lui a mezzo stampa. Secondo la giornalista, tanti suoi colleghi sono a favore del marito di Chiara Ferragni, personaggio non abituato alle critiche.

Selvaggia Lucarelli: Fedez e la stampa

Intervistata da La Stampa, Selvaggia Lucarelli ha parlato degli uomini, alcuni dei quali colleghi, che non fanno altro che screditarla. Il discorso si è spostato anche su Fedez con cui, negli ultimi giorni, ha avuto l’ennesimo scontro social. La giornalista crede che il marito di Chiara Ferragni abbia la stampa “a suo favore” e che non sia un personaggio abituato alle critiche.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Fedez

La Lucarelli ha dichiarato:

“Qui il sessismo non c’entra, non è abituato alle critiche per l’assoluta mancanza di dissenso. Ha 20 milioni di fan e la stampa a suo favore. Dovrebbe trascurare le critiche dell’unica che le fa. Ma non si può non parlare di una persona che si espone in questo modo. E continuerò a farlo. L’insulto che mi ha fatto più male? Forse quello dei due youtuber che mi dedicarono un video di 15 minuti dandomi della p*ttana. Fedez gli ha dato il suo avvocato per difendersi. Ma sono stati condannati. Rimango più turbata dalla solidarietà silenziosa fatta di like che da chi mi insulta”.

Selvaggia crede che Fedez abbia “la stampa a suo favore“. La domanda, però, sorge spontanea: la stampa, così come lei, non potrebbe semplicemente avere un pensiero proprio? Forse, essere giornalisti significa anche giudicare un personaggio o una situazione in modo obiettivo, lasciando da parte simpatie e antipatie.

Selvaggia Lucarelli screditata dai colleghi

Cosa ha da dire, invece, in merito a coloro che la screditano dicendo che “alza palette a Ballando con le Stelle”? La Lucarelli ha dichiarato: