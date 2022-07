Fedez contro la Lucarelli, dall’addetto alla sicurezza allo psicologo

Fedez si mostra in video con l'addetto alla sicurezza andato virale in questi giorni e risponde su Instagram all'attacco di Selvaggia Lucarelli

Fedez ha pubblicato un suo video insieme all’addetto alla sicurezza più virale del momento. L’uomo è diventato famoso sui social dopo essere stato ripreso mentre scuoteva la testa in segno di disapprovazione verso un brano che il trapper Paki stava cantando sul palco del LoveMi.

Selvaggia Lucarelli ha commentato sarcasticamente il video di Fedez, che ha risposto piccato nelle storie Instagram.

Fedez, il litigio social con Selvaggia Lucarelli: cosa ha fatto arrabbiare il rapper

La Lucarelli ha pubblicato un frame del video che ritrae Fedez insieme all’uomo della sicurezza, scrivendo sotto: “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in un suo contenuto.” La risposta social di Fedez non si fa attendere.

Il rapper pubblica subito una storia in cui scrive: “Oggi voglio farti un regalo. Troppo facile giocare a questo gioco. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi: una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno, hai almeno un mese di contenuti da fare su di me“ – taggando proprio la Lucarelli

L’attacco di Fedez, le parole su Selvaggia Lucarelli

A quel punto Fedez si filma mentre vuota il sacco su ciò che pensa della Lucarelli: “Essere pretestuosi significa anche aggraparsi a queste cose.

Ieri ho visto una persona che conosco da anni, che è diventato un meme vivente e ci ho fatto un video di 10 secondi. E quindi, sono un mostro che cavalca la situazione? Ma anche se fosse, tu fai la stessa cosa. Tu fai di peggio.” Il cantante poi pubblica due articoli del 2019 dai titoli ‘Selvaggia Lucarelli e i social: “Vi spiego come si combatte il Revenge Porn“, e ‘Selvaggia Lucarelli contro il Revenge Porn“, seguito da un video di un’intervista della stessa Selvaggia del 2016, in cui la giornalista annuiva all’affermazione: “Sei tra coloro che hanno promosso il famoso video hard di Belen“ – proprio per sottolineare l’incoerenza della Lucarelli.

Il rapporto tra la Lucarelli e la famiglia di Fedez

Il discorso di Fedez, però, non si chiude qui. Il cantante, infatti, prosegue ancora nelle stories: “Siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia, oggi devi ringraziare che qui non c’è mia moglie a placarmi. Potrei andare avanti all’infinito Selvaggia, purtroppo io e te non siamo così diversi. Non pensare di essere migliore di me, perché forse dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen, dicendo che era brutto, o quando dici che io faccio schifo a pubblicare le sedute del mio psicologo per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri. Ti dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica. Ma potrei davvero andare avanti all’infinito, quindi io la chiudo qua, tu continua a fare quello che fai.”