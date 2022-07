Fedez scherza sulla forma della sua cicatrice: “Mi fa abbastanza ridere”

Fedez ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha ironizzato sulla forma della sua cicatrice.

Nei mesi scorsi Fedez ha dovuto subire un delicato intervento per via di un tumore neuroendocrino del pancreas e, nelle ultime ore, il rapper ha scherzato via social con i fan cercando di esorcizzare le sue paure.

Fedez: la cicatrice

Fedez ha deciso di esorcizzare la paura con l’ironia e in queste ore, attraverso i social, ha scherzato con i fan in merito alla forma della sua cicatrice. L’argomento è emerso mentre il rapper spiegava ai fan di essere costretto a mettere molta crema solare sulla cicatrice a causa dell’esposizione solare e a seguire ha affermato che la essa formerebbe “sulla mia pancetta una roba a forma di micropene che mi fa abbastanza ridere”.

Il rapper ha anche aggiunto: “Sono contento di avere un micropene sulla pancia”.

L’esame istologico

Dopo l’intervento per l’asportazione della massa tumorale, Fedez ha ricevuto i risultati dell’esame istologico, che ha rilevato l’assenza di metastasi. Il rapper sta proseguendo le cure dovute alla malattia ma fortunatamente ha potuto tirare un sospiro di sollievo: “Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l’esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3.

Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori”, ha dichiarato il rapper aggiornando i fan sulle sue condizioni.