Senhit con Boy George trionfa a San Marino e rappresenterà il Titano a Vienna

La finale del San Marino Song Contest ha scelto la canzone che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. A imporsi è stata Senhit ft. Boy George con il brano Superstar, risultato confermato dal voto finale della giuria e del pubblico. Dal punto di vista tecnico, la scelta premia una proposta internazionale che ha saputo coniugare immagine visiva e arrangiamento sonoro. I benchmark mostrano che il brano ha ottenuto consensi sia fra gli spettatori televisivi sia sulle piattaforme di streaming.

L’evento, trasmesso su San Marino RTV e seguito anche su RaiPlay, è stato condotto da Simona Ventura per la finale. Maddalena Corvaglia e Marco Carrara hanno presentato le semifinali. La direzione artistica è stata curata da Massimo Bonelli. Sul palco si sono alternati artisti internazionali e interpreti della scena italiana ed europea, sottolineando la natura internazionale della manifestazione.

La vittoria di Senhit e le reazioni

Con Superstar Senhit ha ottenuto il primo posto, davanti a Kelly Joyce, seconda con Oh là là, e a Paolo Belli, terzo con Bellissima. L’artista ha espresso soddisfazione per la collaborazione internazionale che caratterizza il brano, al quale Boy George figura come autore, compositore e featuring. Pur non essendo presente alla serata finale per impegni di tour, Boy George è annunciato come atteso sul palco a Vienna. Senhit torna così a rappresentare il Titano dopo precedenti partecipazioni, sottolineando il rilievo internazionale dell’evento.

La vincitrice ha dichiarato di sentirsi appoggiata dalla Repubblica e auspica un piazzamento elevato all’Eurovision. Ha espresso anche parole di sostegno per Sal Da Vinci, indicato come rappresentante dell’Italia, sottolineando la complessità dell’impegno richiesto. Dal punto di vista tecnico, l’esperienza eurovisiva richiede energie e resistenza tra prove, conferenze stampa e appuntamenti promozionali. I commenti hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di una preparazione fisica e organizzativa adeguata per sostenere il calendario serrato degli eventi internazionali.

Struttura del concorso e giurie

Il percorso del San Marino Song Contest si è articolato in due semifinali trasmesse il 4 e il 5 marzo. Quelle serate hanno selezionato dieci finalisti, cinque per ciascuna serata, tra i 40 artisti ammessi. Il format comprende il Dreaming San Marino Song Contest, canale internazionale di selezione che ha raccolto candidature da diversi paesi. L’organizzazione prevede la supervisione di dirigenti e professionisti connessi all’EBU e al circuito Eurovision, per garantire conformità ai regolamenti e raccordo con le fasi successive della manifestazione.

Composizione delle giurie

La scelta del vincitore è stata affidata a una giuria presieduta da Federica Gentile e composta da Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia. Per garantire continuità con le fasi successive della manifestazione e conformità ai regolamenti EBU, l’edizione ha introdotto una Giuria di qualità composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie. Tale collegio aveva l’obiettivo di fornire un giudizio autorevole e indipendente sulle proposte in gara. È stata inoltre nominata una Giuria della Critica, costituita da giornalisti, che ha assegnato un premio speciale.

Premi collaterali e momenti della serata

Oltre al primo posto, la serata ha distribuito riconoscimenti collaterali rilevanti. Il premio SIAE e il premio della Giuria di Qualità sono andati a Dolcenera, mentre il Premio Titano Style è stato assegnato a Rosa Chemical. Il Premio Dreaming San Marino è stato conferito a Maya Azucena, con una motivazione legata al valore del progetto internazionale. Dal punto di vista organizzativo, questi premi hanno rafforzato il profilo internazionale dell’evento e agevolato il raccordo con i partner coinvolti nelle fasi successive.

Ospiti e performance

La finale ha proseguito il programma iniziato nelle fasi precedenti, con momenti d’intrattenimento affidati ad artisti di richiamo. Al Bano è intervenuto con un medley dei suoi successi, mentre i partecipanti internazionali già qualificati all’Eurovision Song Contest, come Aidan e Akylas, hanno offerto esibizioni nelle semifinali e apparizioni in serata. Le proposte musicali hanno spaziato dal pop alla dance, includendo brani di matrice folk e pezzi a forte componente narrativa. Dal punto di vista tecnico, la regia ha alternato formato live e contributi registrati per valorizzare arrangiamenti e coreografie.

Il contesto e le prospettive per Vienna

La vittoria di Senhit consolida la vocazione internazionale dell’iniziativa sanmarinese e incrementa la visibilità del Paese sul palcoscenico europeo. La partecipazione all’Eurovision Song Contest rappresenta per la Repubblica di San Marino un’opportunità di promozione culturale e turistica. L’organizzazione dell’evento è stata supportata da sponsor e partner istituzionali che hanno contribuito alla logistica e alla comunicazione. I prossimi passi prevedono il coordinamento tra direzione artistica e partner per definire il posizionamento del progetto e le attività collaterali. Le performance e i rapporti con i partner rimangono fattori chiave per consolidare la presenza del Titano nella scena musicale europea.

Ora lo sguardo è rivolto a Vienna, dove Senhit salirà sul palco accompagnata dal featuring di Boy George. Nel contesto delle prove e della promozione della Eurovision, l’esibizione offrirà l’occasione di presentare Superstar a un pubblico continentale e di verificare la ricezione del brano sulle diverse platee europee. Dal punto di vista tecnico, le fasi di prova e le interazioni con gli organizzatori influiranno sulle scelte sceniche e sul posizionamento nella lineup dell’evento.