Il sentiero verde azzurro e la sua importanza

Il sentiero verde azzurro, che collega Monterosso a Vernazza, rappresenta uno dei percorsi più iconici e frequentati del parco nazionale delle Cinque Terre. Questo tratto non solo offre panorami mozzafiato, ma è anche un’importante via di accesso per i turisti che desiderano esplorare la bellezza naturale della regione. Tuttavia, l’aumento esponenziale delle presenze turistiche ha reso necessario un intervento per garantire la sicurezza e la fruibilità del sentiero.

Misure di gestione per il 2024

In risposta all’afflusso crescente di visitatori, l’ente parco ha annunciato l’introduzione di un senso unico di percorrenza sul sentiero verde azzurro durante i giorni di maggiore afflusso. Questa misura, già testata con successo negli anni precedenti, sarà attiva dalle 9 alle 14 nei seguenti giorni: 19, 20 e 21 aprile, 25, 26 e 27 aprile, 1 e 2 maggio, 29 maggio, 31 maggio e 1 giugno. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza dei visitatori, evitando incroci pericolosi e congestioni lungo il percorso, che è noto per la sua strettezza e pendenza.

Collaborazione tra enti e risultati attesi

Il piano di gestione è stato sviluppato in collaborazione con i comuni locali, il comando dei Carabinieri forestali, le Guardie ecologiche volontarie e altre associazioni. Secondo il presidente del parco, Lorenzo Viviani, oltre il 70% degli escursionisti tende a seguire il percorso da Monterosso a Vernazza, il che giustifica la scelta del verso di percorrenza. I dati raccolti dai contapersone hanno fornito informazioni preziose per ottimizzare la gestione dei flussi turistici, garantendo un’esperienza più sicura e piacevole per tutti.