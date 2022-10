SEO&Love 2022, a Verona per celebrare la “storia d’amore” tra i contenuti e il business

Il 14 e 15 ottobre, a Verona e il Live Streaming, si terrà l’evento SEO&Love 2022, dedicato al digital marketing.

Il 14 e 15 ottobre, a Verona e in live streaming, si terrà l’evento SEO&Love 2022, per celebrare la “storia d’amore” più importante del marketing, ovvero quella tra i contenuti e il business. Un evento da non perdere!

SEO&Love 2022: tutto sull’evento dedicato al digital marketing

Il 14 e 15 ottobre saranno due date da segnare sul calendario per l’evento dedicato al digital marketing, SEO&Love 2022. Venerdì 14 ottobre si terrà la Masterclass, della durata di sei ore, con informazioni per capire come eseguire un SEO audit avanzato, avviare e far crescere un e-commmerce, sviluppare una strategia di contenuti, realizzare un blog, implementare Google Analytics 4 e migliorare le performance con attività di Link Building e Digital PR.

Sabato 15 ottobre, presso il Teatro Ristori di Verona, si terrà invece l’incontro con i più grandi esperti di SEO e Content Marketing in Italia. Si parlerà di branding, storytelling, SEO, Content Marketing, YouTube e TikTok, con tanti casi studio, esempi pratici e nuove idee.

SEO&Love è un punto di riferimento nel mondo degli eventi dedicati al digital marketing. Si tratta di un’esperienza unica, con tutte le informazioni utili per promuovere i brand, costruire delle salde relazioni con il pubblico e generare profitto.

Un viaggio tra le strategie più utili per il digital marketing, della durata di due giorni, a cui si può partecipare in presenza o in live streaming. È possibile anche visualizzare le registrazioni sul sito nlove.it.

“Il SEO&Love è utopia per realisti, trasformiamo in reale il mondo ideale. L’acquirente diventa persona, le transazioni amoreggiano con le relazioni, la tecnica invita a cena la creatività, i contenuti abbracciano forte il business. Abbiamo a disposizione un oceano di contenuti, possiamo passeggiare sulla riva e bagnarci i piedi oppure tuffarci nelle profondità delle informazioni.

In ogni caso, leggiamo solo ciò che ha funzionato, tutto il resto lo ignoriamo” ha dichiarato Salvatore Russo, brand builder, fondatore e direttore creativo di &Love, ideatore del format SEO&Love.

Accanto a lui e al suo team, anche la co-founder Giulia Bezzi, che sarà moderatrice della Masterclass. “Il SEO&Love 2022 sarà un’edizione ancora più coinvolgente e ricca di contenuti” ha dichiarato.

SEO&Love 2022: codice sconto per la community di Notizie.it

SEO&Love 2022 è un evento da non perdere per tutti coloro che amano il mondo del digital marketing e desiderano ottenere tutte le informazioni possibili sulle diverse strategie. È possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale nlove.it. Per tutta la community di lettori di notizie.it è previsto uno sconto di 20 euro sul prezzo del biglietto per partecipare all’evento.

Il codice sconto è: NOTIZIE-20.

I prossimi eventi &Love

