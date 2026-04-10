Una notizia ha sconvolto la comunità di Alberella di Rosolina dove un famoso locale è stato sequestrato dai Carabinieri, dopo l’ascesa è apparso anche in televisione incontrando il gusto dei prodotti e l’amore per il territorio. Scopriamo cosa ha portato alla messa dei sigilli che ne impedirà quindi di continuare la sua attività.

“In Marinetta”, l’ascesa sino al successo tv

Il locale in questione è il celebre “In Marinetta” che si trova ad Alberella di Rosolina, celebre località dell’entroterra veneziano dove vi sono, vicine, case di VIP illustri che amano godersi il panorama.

In questo contesto suggestivo parte nel 2017 l’avventura di Isi Coppola ex assessora della regione veneta che dopo essersi iscritta all’Università del Gusto si lancia nella ristorazione.

Il successo è immediato grazie ai prodotti locali ed al pesce fresco, pescato a pochi passi dalla struttura.

Arriva persino la televisione, infatti il locale è giunto ai più grazie alla partecipazione al format televisivo “4 ristoranti” condotto da Alessandro Borghese, nel 2019 senza però riuscire ad ottenere la vittoria.

Il sequestro per uso non autorizzato di spazio demaniale

Il locale aveva già subito cambiamenti da quel lontano nel 2019. Nel 2025 vi è stato un cambio di gestione che ha portato alla chiusura dell’attività nel mese di dicembre.

Proprio il 2025 è l’anno sotto osservazione da parte del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) dei Carabinieri che hanno portato al sequestro preventivo, come riporta il Corriere del Veneto per aver condotto attività di ittiturismo e somministrazione di alimenti e bevande senza averne i diritti.

Ecco perchè sono sotto indagine i tre soci della Brainfood SRL che hanno rilevato il locale da Coppola e soci.