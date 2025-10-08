Alessandro Borghese e la sua famiglia: gelosia, affetto e il figlio mai conosciuto. Il racconto nel podcast "Passa dal Bsmt".

La vita privata di Alessandro Borghese, celebre chef e volto noto della televisione italiana, è spesso al centro dell’attenzione quanto le sue imprese culinarie. Dietro il successo professionale, infatti, si cela una dimensione familiare intensa e complessa, fatta di amore e scelte delicate. Tra le due figlie nate dal matrimonio con Wilma Oliviero e un figlio avuto in gioventù mai incontrato di persona, Borghese ha raccontato al podcast “Passa dal Bsmt” come la paternità e i legami familiari abbiano segnato la sua vita, tra emozioni profonde e responsabilità quotidiane.

Alessandro Borghese: la famiglia e l’amore per le figlie

Alessandro Borghese ha raccontato di essere profondamente legato alla sua famiglia, in particolare alle due figlie nate dal matrimonio con Wilma Oliviero. Lo chef ha spiegato di aver conosciuto Wilma quasi per caso durante un’intervista a Milano, e di essersi innamorato rapidamente: dopo sei mesi di frequentazione i due si sono sposati.

Dalla loro unione sono nate Arizona nel 2012 e Alexandra nel 2016, e Borghese ha confessato di provare una gelosia intensa per le figlie, pur cercando di contenerla: ha ammesso, infatti, “Io sono gelosissimo delle mie figlie. Mi do i pizzicotti per stare zitto e le lascio fare”.

“Ho un figlio che non ho mai conosciuto”, la confessione di Alessandro Borghese

Oltre alle due figlie, Borghese ha parlato di un altro figlio, nato da una relazione precedente al matrimonio. Il ragazzo ha oggi 19 anni, ma lo chef non lo ha mai incontrarlo di persona.

Borghese ha raccontato di aver scoperto tardi la paternità e di seguire comunque la crescita del figlio a distanza, contribuendo attivamente con il sostegno economico e morale insieme alla moglie:

“Sono un super papà responsabile, questo significa che seguo a distanza e poi contribuisco alla sua crescita insieme a mia moglie”.

Lo chef ha precisato che il giovane vive all’estero e che alcune dinamiche familiari ne hanno impedito l’incontro fino ad oggi, anche se il ragazzo sa chi sia il padre:

“Sa chi sono, gliel’hanno detto. Ancora non c’è stato un incontro, ma nella vita non si sa mai”.

Borghese ha inoltre raccontato che il figlio è un musicista di talento e che, pur non escludendo un possibile incontro in futuro, il rapporto rimane per ora virtuale, monitorato con attenzione e affetto: