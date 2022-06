Sequestri di droga, i numeri del 2021: si è arrivati a 91 tonnellate

La Relazione annuale delle attività nella lotta contro il narcotraffico indica che nel 2021 sono state sequestrate 91 tonnellate di droga

Il volume degli affari delle organizzazioni criminali che lavorano nell’ambito dello smercio della droga è sensibilmente aumentato negli ultimi due anni, nonostante la pandemia del Coronavirus.

Sequestri di droga: i numeri del 2021

Vittorio Rizzi, il direttore centrale della Polizia criminale e il direttore centrale per i servizi antidroga, Antonio Maggiore, hanno presentato la Relazione annuale 2022 delle attività e dei risultati ottenuti nella lotta contro il narcotraffico.

Dai numeri presentati è emerso che solo nel 2021 sono state ben 91 le tonnellate di droga sottratte dagli addetti ai lavori al mercato illecito dello spaccio. Molto rilevante la percentuale di sequestri di sostanze liquide illecite, le droghe dello stupro (quasi 100 litri totali).

Le parole del prefetto Vittorio Rizzi

Il prefetto Rizzi ha dichiarato, in merito a questi impressionanti numeri: “L’attenzione delle Forze di polizia di tutto il mondo si deve concentrare sulle aree da cui partono le rotte del narcotraffico come la Tripla Frontera in Sud America, al confine tra Argentina, Brasile e Paraguay dove operano insieme i cartelli criminali più pericolosi del mondo.

Solo cooperando sarà possibile smantellare le reti dei signori della droga.”