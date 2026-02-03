Professore e studentessa minorenne hanno una relazione. Dopo controlli dei Carabinieri in casa dell'uomo lui confessa. Scattata la sospensione dall'insegnamento.

Un caso di relazione a sfondo sessuale tra un professore ed una sua studentessa minorenne, la notizia è arrivata alla ribalta dopo l’intercettazione delle microspie posizionate dai Carabinieri dopo che la ragazza ha parlato con la madre ma per le amiche non era certamente un segreto. Scopriamo cosa è accaduto.

Un rapporto piuttosto lungo tra i due

La relazione tra la ragazza 15enne ed il professore 56enne sarebbero durati per parecchio tempo, quasi sicuramente dopo che la ragazza è approdata alle superiori.

Le amiche della giovanissima sapevano della relazione ma questa è venuta alla ribalta dopo la confessione di una compagna di classe nel marzo del 2025 fatta alla madre, a proposito di questi rapporti che intercorrevano tra l’amica ed il docente.

Immediatamente la madre ha informato la mamma della ragazza che aveva il rapporto con il professore ed ecco che è scattata la denuncia.

Come si sono svolte le indagini

Le indagini a seguito della denuncia della madre hanno fatto sì che i Carabinieri mettessero delle microspie in casa dell’uomo.

Microspie che come riporta Today.it tramite il Corriere hanno mostrato l’uomo in atteggiamenti intimi con la ragazzina. Lui ha poi ammesso di avere contatti via chat con la giovane, confessando la relazione.

Scattata quindi la sospensione dall’insegnamento con il rinvio a giudizio. Il professore comparirà in tribunale, a Bergamo, nel mese di febbraio, non vi è ancora una data ufficiale.