Scendono dall’auto per fare sesso per strada appoggiati alla portiera della vettura, diversi passanti li riprendono e pubblicano il video in rete: è successo ieri sera a Bacoli, vicino Napoli.

Il sindaco: “fatto indecente”, e promette denuncia

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, ha commentato il video che è stato girato da alcuni passanti, mostrando due giovani che scendono dall’auto ed hanno un rapporto sessuale in strada. Il primo cittadino ha dichiarato di aver trovato il fatto “indecente” esprimendo disapprovazione specialmente nei confronti di coloro che hanno ripreso la scena solo per divertimento e poi l’hanno condivisa in rete.

Il tutto in un post su Facebook firmato dal sindaco: “Sta circolando in rete il video di una coppia di giovani che ha fatto sesso in strada a Bacoli. Saranno denunciati per atti osceni in luogo pubblico. È un fatto indecente”.

L’indignazione verso chi ha filmato la scena

Parole di fuoco anche verso coloro che hanno ripreso la scena “come se fosse uno spettacolo”, e pubblicato il video in rete rendendolo virale. Un comportamento che il sindaco non esita a definire “squallido”, anche perché secondo il primo cittadino i passanti avrebbero cercato di strumentalizzare politicamente l’accaduto, con la scusa di criticare la mancanza di controlli a Bacoli.

Il sindaco ha invece voluto elogiare il cittadino che ha ripreso l’accaduto ma solo allo scopo di fornire alle forze dell’ordine le informazioni necessarie, compresa la targa dell’auto coinvolta, senza condividere il filmato sui social media. Grazie a questa testimonianza, la coppia sarà dunque denunciata e affronterà le conseguenze delle loro azioni.

Invece di contattare immediatamente le forze dell’ordine per fermare questa situazione degradante, si sono limitati a filmare e hanno persino pubblicato il video sui social media, cercando di strumentalizzarlo politicamente con la scusa di criticare la mancanza di controlli a Bacoli.