La trasgressione del ventunesimo secolo: atti osceni in luogo pubblico. Avvistata a Pisa una coppia di un uomo e una donna che si era nascosta tra le rovine dei Bagni di Nerone, a pochi passi dalla Torre pendente, per consumare un atto sessuale.

La scena filmata è virale sul web

Nascosta sì, ma non troppo bene: la scena è stata ripresa con il cellulare da un passante, che ha messo in rete il filmato divenuto in poco tempo virale sui social. I rei non sono ancora stati identificati dalle autorità che, accorse sul posto appena ricevuto l’allarme, non sono tuttavia riuscite a rintracciate nei dintorni i due responsabili. Sono state aperte le indagini per identificarli con l’accusa di atto osceno in luogo pubblico.

Vicenda analoga a Salò

Lo scorso maggio, una coppia di amanti è stata colta in flagrante mentre faceva sesso in auto nel parcheggio antistante la caserma dei carabinieri di Salò (Brescia). Interrotti da un agente, i due sono stati accompagnati in caserma per l’identificazione e sono stati denunciati anch’essi per atti osceni in luogo pubblico. Tale reato prevede la reclusione dai tre mesi ai tre anni e il pagamento di una sanzione dai cinquemila ai trentamila euro.