Una cena a Sestu, nella città di Cagliari, si è trasformata in dramma quando un bambino di cinque anni è morto soffocato mentre mangiava un wurstel. L’incidente, avvenuto sotto gli occhi dei genitori, ha evidenziato quanto rapidamente un momento quotidiano possa diventare trasformarsi in tragedia.

Sestu, bambino muore soffocato da un wurstel

Come riportato da L’Unione Sarda, il bambino di cinque anni ha perso la vita soffocando mentre stava mangiando un wurstel, sotto lo sguardo disperato dei genitori.

Allarmati dall’accaduto, mamma e papà hanno immediatamente tentato di liberare le vie respiratorie del piccolo e hanno chiamato il 118 per chiedere soccorso. I medici, giunti rapidamente sul luogo, hanno avviato le manovre di rianimazione per oltre 40 minuti, cercando in ogni modo di salvargli la vita, ma purtroppo senza successo.

Bambino di cinque anni muore soffocato da un wurstel: indagini e riflessioni

Sulla drammatica vicenda stanno lavorando i carabinieri della Stazione di Sestu, coordinati dalla Compagnia di Quartu, per chiarire le circostanze dell’incidente e raccogliere testimonianze utili a ricostruire quanto accaduto. La perdita del bambino, avvenuta in un contesto domestico e familiare, ha colpito profondamente la comunità locale. Esperti in sicurezza pediatrica ricordano come episodi di soffocamento possano accadere in pochi istanti, sottolineando l’importanza di conoscere le manovre di disostruzione e la prontezza nel chiamare i soccorsi.