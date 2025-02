Sfruttamento del lavoro in agricoltura: un dramma senza fine

Un dramma che si ripete

La storia di sfruttamento e mancanza di tutele nel settore agricolo italiano continua a ripetersi, con un nuovo caso che ha colpito l’Agro pontino. Dopo il tragico evento che ha visto la morte di Satnam Singh, un bracciante indiano abbandonato dal suo datore di lavoro, un altro lavoratore ha subito gravi conseguenze a causa delle condizioni di lavoro precarie. Questo nuovo episodio coinvolge un uomo di 46 anni, il quale ha perso le gambe a causa dell’esposizione prolungata a sostanze chimiche pericolose.

Le conseguenze dell’esposizione ai pesticidi

Il quarantaseienne, ricoverato in terapia intensiva, ha subito danni irreversibili a causa di una vasculite autoimmune, probabilmente scatenata dalla reazione del suo sistema immunitario all’esposizione a pesticidi e diserbanti. Secondo le prime indagini, l’uomo sarebbe stato esposto a queste sostanze per almeno tre giorni senza le necessarie precauzioni. La mancanza di comunicazione, aggravata dalla barriera linguistica, ha reso difficile comprendere appieno la gravità della sua situazione e le cause della necrosi che ha portato alla perdita degli arti inferiori.

Inchiesta e responsabilità

Le autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per identificare l’azienda agricola per cui lavorava l’uomo. Gli agenti della polizia di Latina stanno indagando per accertare le responsabilità e garantire che simili episodi non si ripetano. La Cgil di Roma e del Lazio ha chiesto un intervento deciso da parte delle istituzioni per coordinare le forze di polizia e i servizi sociali, al fine di prevenire il ritorno a situazioni di sfruttamento e illegalità. La comunità indiana del Lazio ha espresso la propria indignazione, sottolineando l’importanza di tutelare i diritti dei lavoratori.

Incidenti sul lavoro: un problema sistemico

Questo non è un caso isolato. Altri incidenti sul lavoro hanno recentemente scosso il panorama italiano, evidenziando un problema sistemico che affligge il settore agricolo e non solo. Da un operaio schiacciato da un mezzo pesante nel Salento a un giovane di 22 anni lasciato ferito davanti a un ospedale a Torino, la lista delle vittime continua a crescere. La mancanza di controlli e di tutele adeguate per i lavoratori è un tema che richiede un’attenzione urgente da parte delle autorità e della società civile.