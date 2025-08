La campionessa mondiale dei 100 metri Sha’Carri Richardson è tornate al centro della cronaca, e non per motivi sportivi. Ecco cosa è successo.

Sha’Carri Richardson ancora nei guai

Sportivamente parlando nulla da dire su Sha’Carri Richardson, campionessa mondiale dei 100 metri e olimpica della staffetta 4×100. Sha’Carri ha anche ottenuto il ruolo da coprotagonista nella serie tv Netflix dedicata agli sprinter.

Nonostante ciò, fuori dalla pista la Richardson ha avuto qualche problema, a cominciare con la rinuncia forzata ai Giochi di Tokyo per una positività alla Cannabis, passando per l’arresto per botte al fidanzato. Su questo approfondiamo.

Sha’Carri Richardson, botte al fidanzato e l’arresto: cosa succede alla sportiva?

Il 27 luglio scorso, la campionessa Sha’Carri Richardson ha passato una notte in cella presso la stazione di Polizia del Seattle-Tacoma International Airport. La sprinter è stata rilasciata il giorno seguente ma, perché è stata arrestata? A quanto pare per un litigio col fidanzato Chris Coleman. Da un video si vede la Richardson discutere animatamente col compagno duranti i controlli di sicurezza. A un certo punta Sha’Carry allunga il braccio sinistro per prendere lo zaino di Coleman e strapparglielo di mano. Ma non è finita qui. La velocista spinge il fidanzato contro il muro e gli tira addosso un paio di cuffie. Tutto ciò è bastato alla Polizia per arrestare per una ventina di ore la Richardson.