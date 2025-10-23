Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fanno ancora palare di sé, l’ex velina di “Striscia La Notizia” avrebbe posto un “veto” su di lui, mentre il modello milanese le ha lanciate alcune frecciatine sui social. Ma ecco nel dettaglio che cosa è successo.

Shaila Gatta e il veto su Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono messi insieme all’interno della casa del Grande Fratello ma, la loro storia, è durata poco e ormai sono separati da diverso tempo.

Eppure, continuano a far parlare di sé. Secondo quanto raccontato dal giornalista Armando Sanchez per una intervista per Novella2000, l’ex velina di “Striscia La Notizia” avrebbe addirittura posto un veto su Spolverato, ovvero avrebbe detto chiaramente che non volveva rispondere ad alcun domanda sull’ex fidanzato. Ecco le parole del giornalista: “lei prima di iniziare l’intervista mi ha detto: ‘mi raccomando non voglio dire nemmeno il nome di quella persona’, e infatti abbiamo fatto un’intervista senza il nome di Lorenzo, per volere di Shaila. Fu una sua scelta, a me non faceva differenza, anzi se ne parlava avrei venduto di più, mi sarebbe anche convenuto perché avrebbe venduto di più il giornale.”

Shaila Gatta e il veto su Spolverato: le frecciatine di Lorenzo

Come abbiamo visto, Shaila Gatta non vuole più parlare di Lorenzo Spolverato e lui? Negli ultimi mesi il modello milanese ha invece lanciato sui social diverse frecciatine che, per molto, erano proprio rivolte all’ex fidanzata. A luglio, ad esempio, aveva scritto: “narcisista ed egoriferito, detto da chi sceglie il partner in base ai follower. A ognuno il suo specchio.” Ieri, invece, su TikTok: “quando ti chiedono come hai fatto a stare con una così? Ma tu sei riuscito anche a farti lasciare e a stare male.” Il modello non ha fatto nomi, ma sembra proprio essere riferito a Shaila.