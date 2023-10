Sharon Stone: "Hollywood mi ha dimenticata perché ho una disabilità"

A 20 anni dall’ictus che ha rischiato di ucciderla, Sharon Stone ha confessato come sarebbe cambiata la sua vita e la sua carriera nel mondo del cinema.

Sharon Stone: la malattia

Sharon Stone è considerata una delle dive più famose e amate del mondo ma lei stessa ha ammesso che, dopo esser stata colpita da un ictus, la sua vita sarebbe cambiata per sempre e, con essa, anche la sua carriera nel mondo dello spettacolo. L’attrice avrebbe infatti la necessità di dormire 8 ore consecutive al giorno per via dei farmaci che le sarebbero stati prescritti e, senza i quali, rischierebbe di avere crisi epilettiche e altri gravi episodi.

“Ho una disabilità. Ho bisogno di 8 ore di sonno ininterrotto perché i miei farmaci per il cervello funzionino, altrimenti rischio crisi epilettiche. Per questo non vengo facilmente ingaggiata oggi. Queste sono le cose con cui ho avuto a che fare negli ultimi 22 anni, e ora ne parlo apertamente”, ha ammesso. Gli ultimi anni non sono stati facili per l’attrice neanche dal punto di vista privato: dopo la morte di suo nipote infatti ha perso il suo adorato fratello, e lei stessa ha espresso tutto il suo cordoglio per i due lutti via social. “Ho perso tutte quelle cose che ritieni siano la tua vera identità, la tua vita”, ha ammesso.