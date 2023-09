Un ragazzo di 28 anni è stato investito da un pirata della strada in viale Jenner a Milano, poche ore dopo il colpevole si è costituito.

Si è presentato spontaneamente ai carabinieri l’uomo che ha investito un ragazzo in viale Jenner a Milano, per poi lasciarlo morire in strada senza prestargli soccorso.

Si è costituito il pirata della strada di Milano

Un 28enne è stato travolto in viale Jenner a Milano, dove si trovava dopo essere uscito con gli amici da una discoteca della zona. Il pirata della strada è fuggito e solo poche ore dopo si è costituito.

Il ragazzo è morto poco dopo e il 29enne che era alla guida dell’auto ha raccontato alle forze dell’ordine di essersi spaventato. Questo il motivo della fuga di Mohamed El Sharkawy, che ha detto agli inquirenti: “Avevo paura e sono scappato ma sono stato male per quello che avevo fatto e ho deciso di confessare”.

L’uomo aveva prima presentato una falsa denuncia per il furto dell’auto ma poi ha detto la verità. Ora è indagato a piede libero per omicidio stradale.

L’incidente di Milano causato dal pirata della strada

Lo straniero era in macchina con altre persone e ha detto di essersi accorto di aver travolto il giovane ma per paura delle conseguenze è fuggito, nonostante i presenti -ascoltati anche loro dai carabinieri – gli avessero detto più volte di fermarsi a soccorrere il giovane.

Questo è stato portato al Niguarda in gravissime condizioni e lì è morto poco dopo l’investimento avvenuto nel cuore della notte di sabato 16 settembre.

Il ragazzo è andato in arresto cardiocircolatorio e nonostante le diverse manovre di rianimazione, non ce l’ha fatta. Starà ai carabinieri ora ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.